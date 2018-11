Torino ufficiale il rinnovo di Iago Falque | contratto fino al 2022

Tennis - Atp Finals : ufficiale la candidatura di Torino per il 2021 : ... il Comune e la Regione che ci mettono in condizione di poter concorrere per portare in Italia la competizione più importante al mondo del Tennis maschile". Per il sindaco, Chiara Appendino, "portare ...

Ufficiale la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour 2018 dopo il debutto a Torino (video) : dopo la data zero di Vigevano, col concerto al PalaAlpiTour di Torino è stata ufficializzata la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour, la prima Tournée nei palazzetti italiani per la band di Tommaso Paradiso. Il 21 ottobre il gruppo ha debuttato con la prima data Ufficiale a Torino, aprendo un Tour che è già ovunque sold out per questa prima tranche autunnale: un tale successo di pubblico già in prevendita da spingere gli organizzatori ...

Coni - ufficiale candidatura Milano-Cortina. Furia Torino! : ROMA - 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina' : lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il ...

Olimpiadi 2026/ Coni - ufficiale la candidatura Milano Cortina per i Giochi invernali - Torino esclusa : Olimpiadi 2026: ufficiale la candidatura Milano Cortina per i Giochi invernali, Torino esclusa dalla scelta del Coni. La gioia di Fontana e Zaia, arrabbiata Appendino(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Fiat è lo sponsor ufficiale del club di basket Auxilium Torino : Luca Napolitano spiega che ' La S-Design per stile ed estetica è la più giovane, metropolitana e dinamica e si abbina meglio alla parte di pubblico giovanile che segue questo sport' . L'Head of Fiat &...