Napoli | la beffa dell?ultimo boss in fuga al sole e al caldo di Dubai

Nuovi bus dell'Anm - esordio beffa : a Napoli il primo si è già fermato : Avremmo voluto raccontarvi le meraviglie dei Nuovi bus ipertecnologici che da ieri mattina sono in giro per le strade della città: lo faremo, è una promessa, perché si tratta di mezzi avveniristici e ...

PSG in vantaggio - che beffa per il Napoli : il gol di Bernat arriva a tempo già scaduto [VIDEO] : Il PSG in vantaggio sul Napoli: Bernat segna a tempo già scaduto, polemiche in campo Un primo tempo di alta qualità, questa sera al San Napoli per la sfida di Champions League tra Napoli e PSG. Dopo oltre 45 minuti di gioco intensi, i padroni di casa sono stati beffati nel recupero del primo tempo dalla rete di Bernat. Dopo una splendida azione tra Neymar e Mbappè, il 19enne francese ha mandato a rete il suo compagno di squadra Bernat, ...

Napoli-Roma 1-1 - Beffa Mertens : il muro giallorosso si sgretola nel finale : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Napoli nel match della 10giornata di Serie A. Gli ospiti partono bene e passano subito con Stephan El Shaarawy . I ragazzi di Eusebio Di Francesco, con orgoglio, poi ...

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Champions - Di Maria beffa il Napoli al 93' : il Psg impone il 2-2 agli azzurri : Doveva essere un girone terribile per il Napoli di Carlo Ancelotti che però ha fatto venire il mal di testa sia al Liverpool di Klopp, battuto 1-0 al San Paolo, sia il Psg di Thomas Tuchel graziato ...

Risultati Champions League 3ª giornata – Poker Borussia e Liverpool - Inter ko : che beffa per il Napoli : Borussia Dortmund e Liverpool vincono per 4-0 su Atletico Madrid e Stella rossa. Inter sconfitta a Barcellona, il Napoli rimontano allo scadere dal PSG: i Risultati della 3ª giornata di Champions League Martedì sera di grande calcio sui campi di tutto Europa per la 3ª giornata di Champions League. Pioggia di gol e verdetti importanti nella notte, ad iniziare dal clamoroso 4-0 con il quale il Borussia Dortmund stende l’Atletico Madrid. ...

Psg-Napoli : 2-2. Beffa per gli azzurri : Di Maria gela Ancelotti nel recupero : Che Beffa per il Napoli, finalmente grande anche in Europa, ma senza portare a casa la vittoria. Insigne e Mertens firmano i gol di una grande partita che gli azzurri giocano con personalità a Parigi, ma il gol di Di Maria al terzo minuto di recupero rende amaro un pareggio che alla vigilia sarebbe stato da festeggiare. La mano di Carlo Ancelotti, come contro il Liverpool, si vede: i partenopei surclassano i francesi sul piano del gioco, il Psg ...

Cori anti Napoli - beffa Juventus : ricorso respinto e pena aumentata : La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Juventus rideterminando la sanzione nel seguente modo: confermata l’ammenda di 10mila euro inflitta in seguito alla gara con il Napoli dello scorso 29 settembre, mentre passano da una a due le gare da disputare con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ privi di spettatori, con sospensione dell’esecuzione della seconda gara. Il giudice sportivo aveva ...