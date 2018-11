Manovra - Tria : non si giochi a correre verso il baratro - programma non cambia ma dialoghiamo : «Spero che, poiché dobbiamo difendere l'Europa, non si giochi a quello che gli anglosassoni chiamano il "chicken game", cioè correre verso un baratro e vedere chi si...

Giovanni Tria difende la Manovra : "Il deficit era necessario" : "Il programmo del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, al termine dell'Eurogruppo. "Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema", ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve "tener presente" che "si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana". Anzi, in questo contesto, "l'Italia ...

Manovra - l'Ue prepara sanzioni Tria : "Programma non cambia" : Dopo il no del governo a modifiche sostanziali alla Manovra e la decisione di andare allo scontro aperto con Bruxelles, l'Europa prepara il pacchetto di sanzioni all'Italia.Il "giorno x" è praticamente arrivato: mercoledì la Commissione europea pubblicherà le opinioni sul bilancio dei Paesi membri "e darà seguito alla richiesta dei fattori rilevanti sul debito", come annuncia Valdis Dombrovskis: "Stiamo preparando per mercoled il nostro ...

Manovra - la rappresaglia di Paolo Savona e Giovanni Tria contro l'Unione europea : crolla tutto : Teme 'ritorsioni' e 'misure punitive' della Commissione Ue contro l'Italia, Sergio Mattarella . Ma forse Lega e M5s non hanno ancora informato il presidente della 'rappresaglia' che il governo intende ...

