Maltempo Napoli | vento forte | vetri in frantumi in una via del centro

Forte Maltempo in Campania : scuole chiuse domani 20 Novembre a Napoli : Allerta meteo Campania e Napoli: scuole chiuse domani Martedì 20 Novembre nel capoluogo La perturbazione di origine atlantica in azione sull'Italia sta portando un brusco peggioramento sulla...

Maltempo : allerta arancione in 7 regioni - domani scuole chiuse a Napoli : allerta arancione in sette regioni per l'arrivo del Maltempo che porterà sull'Italia forti temporali, soprattutto sul versante tirrenico, e venti di bora su alcune zone del nord. La Protezione Civile ha fatto sapere che le piogge raggiungeranno la Campania, dove domani le scuole resteranno chiuse, e si estenderanno a Basilicata, Calabria e Puglia meridionale. Previsti venti nord-orientali forti o di ...

Allerta Maltempo a Napoli : dopo le scuole chiudono tutti i cimiteri : dopo che la Protezione Civile ha diramato l'Allerta arancione a partire da oggi pomeriggio e per le successive 24 ore, il Comune di Napoli ha disposto per la giornata di domani 20 novembre la chiusura ...

Emergenza Maltempo a Napoli - de Magistris chiude le scuole : niente lezioni martedì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un «avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica» valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani...

Maltempo : pioggia sull’A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone : Astral Infomobilità rende noto che si registra “pioggia sull’autostrada A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone. Prestare attenzione.” L'articolo Maltempo: pioggia sull’A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : banchi di nebbia sulla A1 Roma-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli: all’altezza di Guidonia Montecelio la visibilità è a 90 metri, tra Valmontone e Frosinone a 80. nebbia a banchi anche sulla A24 Roma-Teramo con visibilità a 80 metri sia sul tratto urbano all’altezza del Gra, sia tra Castel Madama e Carsoli. sulla Diramazione Roma Nord nebbia a banchi tra l’allacciamento col Gra e quello con la A1 con ...

Maltempo Campania : domani riapre la scuola Dante Alighieri a Napoli : Si è concluso il tavolo tecnico convocato presso l’assessorato all’istruzione alla presenza dell’assessore Annamaria Palmieri, della Dirigente Scolastica della Dante Alighieri, Filomena Porrari, del Presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella, dell’assessore alla scuola della IV Municipalità, Paola Pastorino, delle rappresentanti di Circolo della Dante Alighieri e dei tecnici municipali. “In considerazione ...

Maltempo su Napoli - bloccate le visite al Castello di Baia e agli Scavi di Cuma : La direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei come già aveva fatto nei giorni scorsi per l'Anfiteatro Flavio e l'acropoli di Cuma, ha deciso, per motivi precauzionali, di bloccare le visite al ...

Maltempo Campania : piove sulla funicolare Napoli e sui treni : Nelle stazioni della funicolare di Napoli cadono calcinacci, intonaci e ci piove pure quando sulla città si abbattono i temporali, una situazione che mette gravemente a rischio gli utenti e i lavoratori: è quanto denunciano Orsa Trasporti, Faisa Confail e Usb Lavoro Privato, che, con i sindacalisti Fabio Cuomo, Domenico De Sena e Adolfo Vallini, hanno inviato una richiesta di incontro ai vertici dell’Anm. Nella missiva, inviata per ...

Maltempo - Astral Infomobilità : vento forte sulla A1 Roma-Napoli : vento forte su A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Ceprano. Prestare attenzione. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral Infomobilità: vento forte sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli nella morsa del Maltempo : Cnr - abbattuti due alberi a rischio. E a Santa Chiara crolla un arbusto : Il pomeriggio che ha portato morte e devastazione in città è lontano, dolore e polemiche hanno preso il posto di paura e allarmi, eppure la città non s'è ancora ripresa dalle folate di lunedì che l'...

Maltempo a Napoli : muore uno studente 21enne schiacciato da un albero : Napoli e la Campania sono in ginocchio a causa del Maltempo. Questa mattina un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in to alla caduta di un albero in zona Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio San Paolo. Il tremendo episodio La vittima è Davide Natale [VIDEO], uno studente universitario poco più che ventenne, originario di San Nicola La Strada provincia di Caserta. Il giovane stava camminando in compagnia di un amico nei pressi di Via ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Napoli - ripulita la spiaggia della Rotonda Diaz dopo il Maltempo : La forte mareggiata dei giorni scorsi ha completamente ricoperto di detriti il canalone e l'arenile della spiaggia di Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Sin dalle prime ore del mattino l'...