Francia | in 20' 000 per terzo giorno proteste

Francia - tasso anomalo di bambini nati senza braccia o mani tra il 2000 e il 2014. Il governo apre un’inchiesta nazionale : Diciotto casi di bambini nati tra il 2000 e il 2014, senza braccia o con malformazioni agli arti superiori, di cui 8 in un raggio di soli 17 chilometri quadrati attorno al villaggio di Druillat, nel dipartimento dell’Ain. Il caso è stato svelato in Francia grazie alla denuncia dell’epidemiologa Emmanuelle Amar, direttrice del registro delle malformazioni congenite della regione Rodano-Alpi (Remera), che ha reso pubblico il tasso ...

Inondazioni Francia del Sud : 13 morti - 1000 evacuati/ Video ultime notizie alluvione Carcassonne : allarme Aude : Francia , piogge e Inondazioni Aude : almeno 13 morti per il maltempo. Video alluvione e ultime notizie : allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Maltempo : Francia - almeno 13 morti - 1.000 evacuati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Che prezzi per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL in Francia : verrà superato il muro dei 1.000 euro : Le indiscrezioni secondo cui i prezzi di Google Pixel 3e Google Pixel 3 XL saranno superiori allo scorso anno sembrano confermati da una indiscrezione proveniente dalla Francia. L'articolo Che prezzi per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL in Francia: verrà superato il muro dei 1.000 euro proviene da TuttoAndroid.