Con Kena Star Black minuti illimitati | 100 SMS e 50 Giga a 8 | 99 euro

Iliad - Kena Mobile e Ho. Mobile - le promozioni low cost della telefonia mobile a Confronto : promozioni low cost per la telefonia mobile: Iliad, Kena mobile e Ho. mobile a confronto promozioni low cost telefonia mobile a confronto Ecco le migliori offerte All Inclusive per la telefonia mobile:...

Nelle scorse ore è terminata l'offerta Kena Star 5, pensata da Kena Mobile per provare a "strappare" clienti a Iliad e ad alcuni operatori virtuali

La 'rivoluzione Iliad' causa un buco da 800 milioni di euro in TIM - che si salva Con Kena Mobile : Per la telefonia Mobile, questi ultimi mesi sono stati davvero caldi. L'arrivo di Iliad , in primo luogo, ha aperto ad un generale calo delle tariffe telefoniche e, di conseguenza, ad un minor ricavo ...

In occasione della sua Conference Call di ieri, TIM ha fornito anche qualche interessante dato relativo al suo operatore virtuale, ossia Kena Mobile

ho e Kena : chiamate ed SMS illimitati Con 50GB a 5€ al mese : ho e Kena, ovvero gli operatori virtuali di Vodafone e Tim, si danno battaglia con le migliori tariffe esistenti attualmente sul mercato: chiamate ed SMS illimitati e 50GB a 5€ al mese. L’offerta dei due operatori è dedicata ai clienti di determinati operatori che effettuano la portabilità del numero Il principale obiettivo delle offerte dei due MVNO sono i clienti iliad, ma anche quelli di altri operatori virtuali: ho attacca Kena che ...

Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, nella giornata di domani 29 ottobre 2018, Kena Mobile potrebbe riproporre una delle sue Offerte più interessanti dell'ultimo periodo, cioè le Kena Star 5. L'offerta Kena Star 5 potrebbe

Tim attacca iliad Con Kena Star 5 : 50GB e minuti illimitati a 5€ : Tim attacca iliad ancora una volta e lo fa tramite il proprio operatore virtuale Kena Mobile. Torna Kena Star 5 secondo alcune indiscrezioni, a partire dal 29 ottobre. La tariffa ha come target i clienti iliad e di alcuni operatori virtuali, quelli che non utilizzano le reti Tim come Rabona. Tim attacca iliad: Kena Star 5 Kena Star 5 offre chiamate illimitate e 50GB in 4G a 5€ al mese. Dopo una prima tranche di clienti che la potevano attivare ...

Ti spieghiamo come attivare la rete internet 4G Con Kena Mobile : come richiedere l’attivazione del 4G con Kena Mobile. Guida per attivare navigazione internet veloce in 4G con Kena Mobile Guida per attivare internet 4G su SIM Kena Mobile come abbiamo anticipato in un precedente articolo, dal 31 Ottobre 2018 TUTTI i clienti Kena Mobile potranno finalmente navigare in 4G. Peccato che la rete internet veloce 4G non venga attivata in […]

Diversi potenziali problemi Con Kena Mobile a fine ottobre : SMS ufficiale : Comincia ad essere una vera e propria telenovela quella riguardante l'arrivo del 4G per gli utenti che si sono legati a Kena Mobile, senza ovviamente dimenticare chi sta pensando di sottoscrivere una nuova offerta con l'operatore nato da una costola di TIM. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, condiviso su queste pagine un paio di settimane fa, oggi 22 ottobre occorre analizzare assolutamente gli ultimi risvolti riguardanti questo brand ...

Offerte low cost a Confronto : le promozioni All Inclusive Iliad - Kena Mobile e Ho.Mobile : Offerte low cost a confronto. Immagine Planet Mobile Italia Offerte low cost a confronto: le promozioni All Inclusive di Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile Iliad è stata un vero e proprio spartiacque nel ...

Kena Star e Kena Star 5 sbaragliano la Concorrenza Con 50GB e chiamate illimitate da 5€ : Kena Star e Kena Star 5 offrono entrambe chiamate illimitate e 50GB in 4G, nel primo caso la tariffa è attivabile da tutti, nel secondo dai clienti attualmente con iliad e altri operatori virtuali. Kena Mobile utilizza le reti Tim, in quanto MVNO dell’operatore blu, e la velocità di download del 4G è limitata a 30Mbps. Kena Star per tutti: Tim, Vodafone, Wind Tre ed MVNO Kena Star è dedicata ai clienti che attivano un nuovo numero o che ...

Sicuramente questi ultimi mesi sono stati molto movimentati nel mercato degli operatori mobili poiché l'arrivo di Iliad ha creato un terremoto tra le aziende del settore, che hanno dovuto prendere contromisure repentine. Vodafone ha creato