BEAUTIFUL | anticipazioni 20 novembre 2018 | l’ecografia di STEFFY

Anticipazioni BEAUTIFUL trama puntate dal 26 novembre al 1 dicembre 2018 : Bill Scopre che Katie e Wyatt Vogliono Sposarsi! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 26 novembre a sabato 1 dicembre 2018: Sally spara a Bill che apprende che Wyatt e Katie stanno insieme… Anticipazioni Beautiful: Sally lascia partire un colpo di pistola contro Bill! Wyatt propone a Katie di diventare sua moglie e lei accetta. I due lo riferiscono al magnate che, scioccato, sentenzia che non approverà mai e poi mai la loro decisione. Steffy sempre più sospettosa verso ...

Anticipazioni BEAUTIFUL dal 19 al 24 novembre : Steffy scopre di aspettare una bambina : Si apre oggi 19 novembre una nuova settimana di programmazione di Beautiful, la soap americana in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle ore 13:40. Si ripartirà dal difficile San Valentino di Steffy, alle prese con un dubbio su Hope e Liam. La Forrester, infatti, comincerà a pensare che la figlia di Brooke sia intenzionata a riprendersi l'ex marito e si confronterà con lei sulla vicenda. Hope la tranquillizzerà, affermando di non volere ...

BEAUTIFUL - anticipazioni italiane : SALLY spara a BILL - lo colpirà? : Momenti difficili in arrivo per BILL Spencer nelle future puntate italiane di Beautiful e l'”antipasto” sarà servito già a fine novembre, quando l’editore dovrà avere a che fare con una sua promessa… non mantenuta! Al cospetto del magnate si presenterà infatti SALLY Spectra, che gli chiederà di tener fede a quanto assicurato tempo addietro e quindi di aiutarla a far risorgere la Spectra Fashions. Ma la ragazza cascherà ...

BEAUTIFUL anticipazioni Americane : L'alcolismo di Katie arriva in tribunale : Dopo che l'accusa ha distrutto l'immagine di Bill, Brooke sarà chiamata dalla difesa a confermare i problemi di alcolismo di Katie.

BEAUTIFUL - anticipazioni USA : BROOKE e RIDGE - un felice ringraziamento! : Il periodo delle feste è prossimo e, negli Stati Uniti, si avvierà già tra pochi giorni con il giorno del Ringraziamento. Nelle puntate americane di Beautiful, l’importante ricorrenza verrà festeggiata dai Forrester, come da tradizione, attorno alla tavola di Eric. Non mancheranno RIDGE e BROOKE Forrester, che potranno vivere degli attimi sereni ora che la Logan è riuscita a convincere Bill Spencer a non denunciare lo stilista per la sua ...

