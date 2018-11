Allerta Meteo | notte di forte maltempo in tutt’Italia | nubifragi e forte vento di

Maltempo - martedì Allerta Meteo arancione in 7 regioni : attesi temporali - neve e vento : L’Italia di nuovo colpita dal Maltempo. Sulla base dell’attuale quadro meteo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri: valutata per domani martedì 20 novembre allerta arancione su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.Continua a leggere

Allerta Meteo Molise : criticità arancione per forti piogge : La Protezione civile del Molise ha emesso un’Allerta arancione per criticita’ idrogeologica, da questo pomeriggio e per le successive 18-24 ore, che riguarda i settori occidentali della regione. Sulle altre zone l’Allerta e’ gialla. Gli esperti prevedono piogge, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati. I fenomeni sul ...

Allerta Meteo - Italia flagellata dal Ciclone Mediterraneo : neve e freddo al Nord - forte maltempo con lo scirocco al Centro/Sud : Allerta Meteo – E’ arrivato sull’Italia il Ciclone Mediterraneo che sta letteralmente dividendo in due il nostro Paese: a Torino cade nevischio con +3°C e Genova in riva al mare è ad appena +5°C, mentre a Napoli abbiamo +18°C sotto la pioggia e a Palermo soffia un forte vento di scirocco con raffiche di 75km/h e la temperatura è di +21°C. Sbalzi che diventeranno ancor più marcati nella mattinata di domani, Martedì 20 Novembre, ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità arancione a Sciacca - “massima attenzione” : Scatta l’Allerta Meteo a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il Comune ha diramato un avviso alla popolazione dopo il bollettino del dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana. Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 24 di domani, infatti, sono previste condizioni Meteorologiche con criticità arancione per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico. “I cittadini sono invitati ad adottare ogni opportuna precauzione e ...

Allerta Meteo arancione - martedì scuole chiuse nel Napoletano : TORRE DEL GRECO - Il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba ha deciso di chiudere le scuole domani per via delle avverse condizioni meteo. A darne notizia è lo stesso primo cittadino su Facebook ...

Allerta Meteo e rischio alberi - domani scuole chiuse a Napoli : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di Allerta meteo idrogeologica ed idraulica” valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani martedì 20. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta è di codice arancione e prevede “Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensita`. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con raffiche ...

Allerta Meteo e Neve - l’esperto : “alto rischio valanghe nei boschi distrutti dal maltempo” : 1/30 ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...