Taranto | Fabiano Colucci | giovane calciatore | suicida a 19 anni

(Di domenica 18 novembre 2018) Una terribile tragedia ha sconvolto il mondo del calcio pugliese e non solo. E' di poche ore fa la notizia che un giovanissimo ragazzo di 19, che militava in Promozione con la squadra del Martina Franca, si sarebbe tolto la vita la notte scorsa. Le cause dell'estremo gesto compiuto dallo sportivo sono al momento ignote. Ne dà notizia ufficiale anche la società del Martina, che esprime profondo dolore per quanto accaduto.lascia infatti un vuoto immenso nella sua squadra e non solo. Strazianti le parole della fidanzata sul social network Instagram: "La tua famiglia è morta", afferma con dolore la ragazza. Inoltre la società fa sapere che la partita di calcio Audace Barletta contro Asd Martina Franca, prevista per oggi pomeriggio, non verrà disputata. La società sui social: 'Non ci sono parole' Tutti sono rimasti sconvolti dall'estremo gesto compiuto dal ...