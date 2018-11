MotoGp Valencia | Dovizioso re della pioggia | Valentino Rossi rovina tutto nel finale ...

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia - l’ultimo della MotoGp 2018 : Il pilota della Ducati Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia, l’ultimo del Motomondiale 2018, corso domenica pomeriggio sul circuito Ricardo Tomo. La gara era stata divisa in due a causa della pioggia, che aveva costretto i giudici

Ordine d’arrivo MotoGp - Risultato GP Valencia 2018 : : Il GP di Valencia 2018 ha regalato grandissime emozioni, l’ultima gara del Mondiale MotoGP è stata ricca di imprevisti. La forte pioggia ha costretto i commissari a esporre bandiera rossa quando mancavano 14 giri, poi si è ripreso dopo circa 30 minuti e lo show non è mancato. GP Valencia 2018: Ordine D’ARRIVO E Risultato GARA Rit. Bautista Rit. Marquez Rit. Vinales Rit. Morbidelli Rit. A. Espargarò Rit. Petrucci Rit. ...

MotoGp Valencia : gara sospesa per pioggia al 13esimo giro : Valencia - gara sospesa al 13esimo giro: sul Ricardo Tormo di Valencia cade una pioggia copiosa che ha fatto scivolare diversi piloti, dal campione del mondo Marc Marquez al poleman Maverick Vinales. Prima di rientrare ai box, il podio virtuale vedeva Alex Rins, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. In teoria la corsa potrebbe ripartire perchè non sono ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : bandiera rossa causa pioggia! Valentino Rossi in lotta per la vittoria : bandiera rossa esposta nel corso del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. La pioggia incessante caduta sul circuito Ricardo Tormo ha costretto i commissari a interrompere la gara nel corso del quattordicesimo giro sui 27 previsti: c’era troppa acqua in pista e la condizione era estremamente pericolosa per i piloti. In quel momento Valentino Rossi si trovava nel terzetto di testa con Alex Rins e Andrea Dovizioso: il ...

Il Gran Premio di Valencia di MotoGp è stato sospeso per pioggia : Il Gran Premio di Valencia di MotoGP — l’ultimo del Motomondiale — è stato sospeso al quattordicesimo dei ventisette giri previsti a causa della pioggia che ha reso troppo pericolosa la continuazione della gara. Il Gran Premio è stato sospeso

MotoGp Valencia - gara sospesa : ecco il motivo : MotoGp Valencia – Appuntamento con la MotoGp e la gara di Valencia, pista bagnata e che ha regalato colpi di scena. Condizioni della pista al limite, cadono Marquez, Iannone ed anche Vinales, poi la decisione è stata quella di sospendere la gara, esposte le bandiere rosse a causa della pioggia. In testa alla classifica c’era il pilota italiano Valentino Rossi, poi Dovizioso e Rins. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

