La H1Z1 Pro League sta chiudendo i battenti per scarsi ascolti e finanziamenti

(Di domenica 18 novembre 2018) L'H1Z1 Pro League sta chiudendo i battenti, e ciò sarebbe successo dopo che gli spettatori si sono ridotti e non sono arrivati finanziamenti ad alcuni team partecipanti, riporta Dualshockers. Stiamo parlando di squadre tra cui Cloud9, Team SoloMid ed Echo Fox, le quali sono tutti attive nel campionato nonostante i ripetuti pagamenti mancati, il che significa assenza di stipendio per i componenti dei team. Il co-direttore di Twin Galaxies, Jace Hall, scrive in una lettera: "E' con forte rammarico che una lettera è stata mandata alle organizzazioni dei team della Lega, dando conferma che la seconda Split è stata sospesa per sempre e che non vi sarà un rinnovo o riprogrammazione dell'evento. Di conseguenza, i team sono stati svincolati dai loro obblighi specifici".