Gabriele Tarquini campione WTCR

motorinolimits

: #WTCR | Guerrieri vince Gara 3 a Macao, Gabriele Tarquini è Campione del Mondo! #MacauGP - Motorsport_IT : #WTCR | Guerrieri vince Gara 3 a Macao, Gabriele Tarquini è Campione del Mondo! #MacauGP - samu_fassiF1 : RT @LiveGPit: Gabriele Tarquini conquista il titolo @FIA_WTCR 2018 a Macao al termine di un’emozionante testa a testa con Yvan Müller! ??????… - andrea_gardenal : RT @Passionea300: WTCR | Guerrieri vince gara-3 a Macao, Tarquini è campione del mondo!: Gabriele Tarquini è il campione 2018 del WTCR. Un… -

(Di domenica 18 novembre 2018) While Esteban Guerrieri and Frédéric Vervisch joined Jean-Karl Vernay asRace of Macau winners, it waswho had the biggest cause for celebration by claiming the inaugural– FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO by a mere three points. Piloting a Hyundai i30 N TCR for BRC Racing Team … L'articoloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.