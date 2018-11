Coppa d’Africa | il Senegal batte la Guinea ma Manè scoppia a piangere | ecco cos’è

calcioweb.eu

(Di domenica 18 novembre 2018) I campionati sono fermi per la pausa dedicata alle partite delle Nazionali così, se le selezioni europee sono impegnate perlopiù in Nations League, le squadre del continente africano si sfidano nelle qualificazioni per la prossimad’Africa. Nella giornata di ieri si è disputata la gara traEquatoriale e, una partita molto combattuta e decisa solamente da un’autorete del terzinono Meseguer. Un altro dei protagonisti in negativo del match è stato il più noto Sadio Mané: l’attaccante del Liverpool ha fallito clamorosamente una palla gol abbastanza semplice da trasformare in rete e da quel momento è stato sommerso dai fischi dei suoi tifosi fino al termine della partita. Ilese ha liberato la tensione accumulata durante i 90′ndo in lacrime dopo il triplice fischio dell’arbitro e venendo consolato e accompagnato ...