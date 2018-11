Portogallo | CR7 carica i compagni | ' Una partita in più verso l' obiettivo'

Nazionale - Roberto Mancini lancia Immobile : 'Deve segnare'/ Sfida al Portogallo : 'Spiace non ci sia Cr7' - IlSussidiario.net : Nazionale, Roberto Mancini lancia Immobile: 'Deve segnare'. Ultime notizie Nations League, Sfida al Portogallo: 'Spiace non ci sia Cr7'

Portogallo - Santos apre a CR7 e avverte : "A marzo vedremo. Italia? Cresciuta tanto - vogliamo arginarli" : È il miglior giocatore del mondo, solo questo basta. L'importante è che lui dimostri di essere il migliore, speriamo sia fatta giustizia e che vinca il Pallone d'oro". Nonostante i due risultati su ...

Ct Portogallo - CR7 torna? A marzo vedremo : "È il migliore del mondo, è importante che lo dimostri sempre e che sia fatta giustizia affinché vinca lui il Pallone d'Oro. Adesso - ha detto il tecnico alla vigilia della sfida di Nations League ...

Portogallo - Fernando Santos : 'CR7 torna in nazionale? A marzo vedremo : 'A marzo vedremo'. Così il ct del Portogallo Fernando Santos sulla possibilità che Cristiano Ronaldo torni in nazionale quando a marzo inizieranno le qualificazioni agli Europei 2020. 'È il migliore ...

Ct Portogallo - CR7 torna? A marzo vedremo : "È il migliore del mondo, è importante che lo dimostri sempre e che sia fatta giustizia affinché vinca lui il Pallone d'Oro. Adesso - ha detto il tecnico alla vigilia della sfida di Nations League ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo senza Cristiano Ronaldo. Ma i lusitani hanno trovato un’identità senza CR7 : Mancano quattro giorni alla sfida tra Italia e Portogallo, ultima partita degli Azzurri valevole per il gruppo 3 della Nations League 2019. I nostri portacolori, reduci dal successo scaccia crisi contro la Polonia, tornano a calpestare l’erba di San Siro che un anno fa valse l’eliminazione dal Mondiale 2018 nel playoff contro la Svezia. Una sorta di cerchio che si chiude. La selezione lusitana, campione d’Europa nel 2016 e ...

Polonia-Portogallo - Nations League 2019 : la Polonia di Lewandowski e Milik ospita un Portogallo privo di CR7 in una sfida chiave del girone degli azzurri : Allo stadio Slazki di Chorzow va in scena un interessante Polonia-Portogallo, valevole per l’ultima giornata d’andata del gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2019. La sfida interessa particolarmente da vicino anche l’Italia, inserita nello stesso raggruppamento e ferma ad un punto in classifica dopo le prime due partite disputate. Al momento il Portogallo comanda il mini-raggruppamento con 3 punti davanti a Polonia ...

"CR7 in Portogallo per evitare l'arresto" : Un malinconico crepuscolo in Portogallo, prigioniero in patria, senza poter varcare le frontiere né per una partita né per una vacanza: per Cristiano Ronaldo, finito nella bufera per le accuse di stupro lanciate contro di lui per una notte di sesso del 2009, ormai c'è chi evoca questo scenario.Se dalla magistratura del Nevada, che ha riaperto le indagini su quanto accaduto al Palms Resort di Las Vegas tra CR7 e la splendida Kathryn Mayorga, ...

Uefa Nations League - Polonia-Portogallo : quote in bilico senza CR7 : Per la cronaca, l'ultima affermazione della Polonia sul Portogallo risale al 2006: allora, nelle qualificazioni per Euro 2008, finì 2-1, risultato che nel match di giovedì è proposto a 10 volte la ...

Media Portogallo - Cr7 da legali Lisbona : ANSA, - TORINO, 9 OTT - Cristiano Ronaldo è volato a Lisbona per incontrare gli avvocati che lo difendono dalle accuse di stupro della modella americana Kathryn Mayorga. Lo riporta il quotidiano ...

Caso Cristiano Ronaldo - viaggio improvviso in Portogallo per CR7 : previsto un incontro con i suoi legali : L’attaccante della Juventus è volato a Lisbona per parlare con i legali che lo difendono dalle accuse della modella Kathryn Mayorga viaggio a Lisbona per Cristiano Ronaldo, impegnato in una serie di incontri con gli avvocati che lo difendono dalle accuse di violenza sessuale avanzate dalla modella americana Kathryn Mayorga. E’ quanto riporta il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’, la vicenda risale al 2009 e si ...

Media Portogallo - Cr7 da legali Lisbona : ANSA, - TORINO, 9 OTT - Cristiano Ronaldo è volato a Lisbona per incontrare gli avvocati che lo difendono dalle accuse di stupro della modella americana Kathryn Mayorga. Lo riporta il quotidiano ...

Portogallo ancora senza CR7. Spagna - Suso convocato : Suso, 24 anni. LAPRESSE Due 'italiani' nell'elenco dei convocati di Luis Enrique. La Spagna riparte da Raul Albiol, difensore del Napoli, e dal milanista Suso. Per l'amichevole con il Galles e la ...

Portogallo - Cristiano Ronaldo ancora out dalla lista dei convocati : CR7 salta Polonia e Scozia : Il commissario tecnico del Portogallo ha escluso Ronaldo dalla lista dei convocati per le partite contro Polonia e Scozia Non c’è Cristiano Ronaldo tra i 25 giocatori convocati dal ct del Portogallo, Fernando Santos, in vista delle sfide dei lusitani contro Polonia (seconda giornata della Nations League in programma l’11 ottobre ndr) e Scozia (amichevole il 14 ottobre). “L’assenza di CR7 è una scelta annunciata ...