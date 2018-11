Oggi comincia il congresso del PD

Oggi comincia ufficialmente il congresso del PD : All'assemblea nazionale si dimetterà il segretario Martina, che come Minniti dovrebbe decidere sulla sua candidatura alle primarie

Alexa sbarca su Sonos : da Oggi comincia una nuova era : Stasera a casa Con l'obiettivo di fornire un'esperienza sonora semplice e intensa per tutti i contenuti audio d'interesse, dalla musica ai podcast, dai film agli spettacoli televisivi, Sonos supporta ...

Scacchi - Campionato del Mondo 2018 : comincia Oggi l’attesissimo match Carlsen-Caruana a Londra : Da oggi al 28 novembre, Londra sarà il centro del Mondo degli Scacchi. Per la prima volta dal 1990 si sfideranno per il titolo iridato i primi due giocatori della classifica stilata mensilmente dalla FIDE: il norvegese Magnus Carlsen, incontrastato numero uno da cinque anni, e l’italo-americano Fabiano Caruana,che gli si è avvicinato tantissimo negli ultimi tempi, tanto da arrivare a soli tre punti ELO di distanza. Magnus Carlsen, nato il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : tra una settimana si comincia a Soelden. Italia competitiva ma senza Sofia GOggia. Servono ricambi al maschile : Tra una settimana ritorna la Coppa del Mondo di sci. L’apertura della stagione sarà come sempre a Soelden, sul ghiacciaio Rettenbach, con un gigante femminile (sabato) ed uno maschile (domenica). Un appuntamento ormai che è da sempre una grande classica ed un primo antipasto per valutare le condizioni dei grandi protagonisti dell’anno che verrà. Purtroppo l’Italia non approccia al meglio a questa prima gara della stagione, ...

26 settembre 1944 - l'Eccidio di Bassano : 'Mai come Oggi Resistenza : ricominciamo a dire NO' : Catturati, uccisi e vilipesi con un piano basato su un inganno . Il 26 settembre si ricordano i 31 martiri di Bassano, simbolo della lotta per la libertà da un lato e della ferocia della belva umana ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Oggi si comincia con l’anticipo Fiorentina-Atalanta - Juventus-Chievo in diretta su Sky : E cosi da oggi si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che si presenta con alcune ...

I Mondiali di pallavolo ricominciano Oggi : Con partite a Milano, Bologna, Varna e Sofia, per la seconda fase a gironi: l'Italia ci arriva dopo un grande inizio e buone possibilità di qualificarsi per la fase finale The post I Mondiali di pallavolo ricominciano oggi appeared first on Il Post.

Reina : 'La realtà del Milan è enorme. Ritorno ai fasti del passato - si comincia Oggi' : Nel pre-partita di Dudelange-Milan , Pepe Reina è intervenuto a Sky Sport : 'Le parole di Gattuso? Ringrazio il mister, per me finora è stata una bella esperienza anche senza giocare. La realtà di questa società è enorme, va al di là di qualsiasi giocatore e dobbiamo ...

Web App FIFA 19 disponibile da Oggi 19 settembre - comincia la stagione di EA : Electronic Arts ha annunciato ufficialmente che la Web App di FIFA 19 sarà disponibile dal mercoledì 19 settembre. Garantirà uno Starter Pack per FIFA FUT 19 composto da un pacchetto gratuito e altri bonus per iniziare a giocare con la modalità Ultimate Team non appena sarà disponibile. Questo è quanto riportato sul sito ufficiale di EA Sports: "La Web App di FUT e le altre funzionalità online di FIFA non sono al momento disponibili ...

F1 Oggi in tv - GP Singapore 2018 : a che ora comincia la gara e su che canale vederla : oggi 16 settembre andrà in scena il GP di Singapore 2018, quindicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Marina Bay si prospetta una gara infuocata in cui tutti andranno a caccia di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes è stato straordinario nel corso delle qualifiche, realizzando una pole eccezionale nel time-attack e dimostrando ancora una volta di essere in un momento di forma incredibile, dopo il successo di ...

Scuola - Oggi si ricomincia in (quasi) tutta Italia : Parlate ai bambini delle emozioniAccompagnate i figli a ScuolaPassate del tempo con loroAiutateli nei compitiParlate ai figli del rientro scolastico un po’ di settimane primaNon giudicateliGarantitegli un adeguato riposoGestite al meglio il tempo liberoNon sottovalutate i sintomi fisiciSettembre è un po’ come gennaio. È il mese dei buoni propositi, dei nuovi inizi, del ritorno alla vita di tutti i giorni. Dopo le lunghe vacanze. E così è ...

DIRETTA / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming video e tv : la gara comincia! (Mostar - Oggi) : DIRETTA Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Mostar in Bosnia per i tuffi dalle grandi altezze, oggi sabato 8 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:47:00 GMT)