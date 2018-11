Inter | Martial è il primo obiettivo di Ausilio per l' estate RUMORS

Inter - assalto a Martial : sarebbe pronta l'offerta : L'Inter è uno dei club che ha dimostrato di saper programmare meglio il mercato negli ultimi anni. La società nerazzurra, infatti, lo scorso anno ha bruciato la concorrenza muovendosi in anticipo sul centrale olandese, Stefan De Vrij, in scadenza di contratto con la Lazio e nel mirino di altri top club, come la Juventus e il Manchester United. E lo stesso sta accadendo ora con l'attaccante francese, Anthony Martial, in scadenza di contratto ...

Inter - il piano di Suning e Marotta : Martial primo obiettivo (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma ormai si può dire che Giuseppe Marotta sta per diventare un nuovo dirigente dell'Inter. Resta da stabilire il ruolo che ricoprirà l'ex amministratore delegato della Juventus, il quale ha annunciato il suo addio alla società bianconera dopo il big-match vinto contro il Napoli. Al momento si parla di accordo triennale tra il dirigente varesino e il club milanese, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 ...

Inter - linea verde Zhang : Tonali - Andersen - Martial... Ma un big andrà via : La sfida alla Juventus per il diciottenne Sandro Tonali può essere lo spot di una politica che la famiglia Zhang vede evidentemente di buon occhio, ma nel mirino ci sono anche Anthony Martial del ...

Inter - il colpo a parametro zero può essere Martial : L'Inter ha dimostrato negli ultimi anni di essere molto attenta ai possibili affari a parametro zero. Lo aveva gia' dimostrato nell'estate del 2016, quando a Milano erano arrivati il fantasista argentino, Ever Banega, e il terzino turco, Caner Erkin, con il primo che ha aveva poi portato una plusvalenza importante in sede di cessione. Anche questa estate l'Inter ha portato a segno due colpi di livello assoluto come Stefan De Vrij e Kwadwo ...

Suning vuole un'Inter da Triplete : assalto a Modric e a Martial (RUMORS) : Venerdì è cominciata la rivoluzione societaria in casa Inter con la nomina di Steven Zhang come nuovo presidente. Il figlio del patron di Suning, Jindong Zhang, succede a Erick Thohir, con il tycoon indonesiano che potrebbe presto cedere al colosso di Nanchino anche le restanti quote di cui è in possesso. Presto poi potrebbe esserci anche l'innesto di un dirigente di livello assoluto come Giuseppe Marotta, che ha lasciato la Juventus di recente. ...

Mercato - Inter : da Areola a Martial - più colpi in stile Nainggolan : Non di solo ricavi commerciali vive una società. La sfida più grande che aspetta Zhang è riuscire ad aumentare la competitività della squadra, pur nel rispetto di operazioni che devono restare ...