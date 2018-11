Francia | tensione tra manifestanti e polizia | più di 100 feriti e oltre 50 fermi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 novembre 2018) I “giubbotti gialli“, dai gilet catarifrangenti usati in caso di incidente, hanno manifestato contro l’aumento del prezzo dei carburanti, bloccando diverse città della. A Parigi, hanno tentato di raggiungere l’Eliseo, dove sono stati respinti dalla. In tutto, ci sono stati più di 10050e un morto: in Savoia una manifestante di 63 anni è morta investita da un’auto. Nel video, un fermo, piuttosto violento, da parte delle forze dell’ordine ai danni di un uomo. Poi le barricate improvvisate per le strade della Capitale francese e le tensioni in piazza. Video Twitter L'articolotra: più di 10050. L’intervento delle forze dell’ordine proviene da Il Fatto Quotidiano.