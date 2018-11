Fondo risparmiatori | aggiunti 2 | 5 miliardi

Risparmiatori truffati - il nodo rimborsi : “Fondo da 1 - 5 miliardi non c’è”. Governo : “Stanziati 525 milioni l’anno” : L’annunciato fondo per il ristoro dei Risparmiatori danneggiati dalle banche in violazione degli obblighi informativi sarà nella legge di Bilancio e verrà alimentato con 525 milioni l’anno dal 2019 al 2021, per un totale di oltre 1,5 miliardi. Alessio Villarosa (M5s) e Massimo Bitonci (Lega), i due sottosegretari all’Economia che stanno curando il dossier, hanno quantificato mercoledì le risorse messe a disposizione spiegando anche ...