Di Maio | ' Fondi europei? L' Italia dà più di quel che riceve'

Di Maio : “Fondi europei? Francia e Germania non ci minaccino. L’Italia dà più di quel che riceve” : «Se Francia e Germania pensano di minacciare L’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo». ...

Maltempo - Di Maio : “Danni per centinaia di milioni - altri fondi” : Dopo l’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia “sono stati stanziati subito 53 milioni di euro per consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità e il completamento delle operazioni di assistenza e soccorso alla popolazione. Ma è chiaro che abbiamo danni per centinaia di milioni e stanzieremo fondi sia con risorse nostre, direttamente nella legge di bilancio, sia attingendoli dal Fondo europeo di ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Scuola - ministro Di Maio a gamba tesa : ‘Ridiamo dignità agli insegnanti - rifondiamo Legge 107’ : Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto a gamba tesa sulla Legge 107, la cosiddetta Buona Scuola di Matteo Renzi, promettendo un ‘superamento’ della riforma introdotta dal Partito Democratico. Dunque, dopo il ‘superamento’ di un’altra odiata riforma, quella delle pensioni targata Elsa Fornero, il Governo torna ad usare questo termine accostandolo alla Buona Scuola di renziana e gianniniana memoria. Di Maio: ...

Eni - Di Maio : “Sulla vicenda Congo ho chiesto chiarimenti. Il governo non fa sconti” – Approfondimento oggi sul Fatto : “Appena ho letto l’inchiesta, anzi faccio i complimenti a chi l’ha realizzata, ho dato mandato ai miei uffici di chiedere tutti i chiarimenti. La notizia impone, soprattutto perché si tratta di un’azienda partecipata dallo Stato, tutti gli approfondimenti del caso, non solo da parte del ministero dello Sviluppo economico e di tutto il governo”. Risponde così il vicepremier Luigi Di Maio, al Fatto Quotidiano che gli chiedeva un ...

Di Maio : via i vitalizi o stop ai fondi : 18.40 Nella manovra di bilancio ci sarà una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, così come accade per Camera e Senato. Lo dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Di Maio, spiegando che in assenza di questi tagli si bloccheranno i trasferimenti per pagarli. "Dopo Camera e Senato -dice Di Maio-, tocca alle Regioni. Non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia".

Di Maio contro giornali “azzeriamo finanziamenti a editoria”/ Ma non esistono più : M5s cerca fondi per Manovra : Di Maio (ancora) contro i giornali: "azzeriamo i finanziamenti all'editoria", ma non ci sono più da anni. “Tagli a costi della politica", M5s cerca fondi per la Manovra(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:29:00 GMT)

Il governo a caccia di fondi - Di Maio : "Tagli a politica e a editoria" : Il leader pentastellato ha chiesto di inserire nella legge di bilancio il progressivo azzeramento dei finanziamenti pubblici ai giornali e di eliminare il più possibile gli sprechi nella politica, in ...

Manovra - i dubbi di Fitch | Salvini : non ascolto i burocrati | Di Maio : tagliare fondi all'editoria : Il presidente del Consiglio e i suoi due vice parlano dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti. E sulla bocciatura dell'agenzia di rating Conte dice: "Si ricrederanno". Il capo politico del M5s: "Per ogni pensionato più di un assunto"

Di Maio - stop fondi Regioni per vitalizi : ANSA, - ROMA, 7 OTT - "In legge di bilancio ci sarà una norma che dice alle Regioni che se non aboliscono i vitalizi, la quota parte di soldi che spendono per i vitalizi non la trasferiamo più dallo ...

