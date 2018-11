Zingaretti | ' Chi ha vinto le elezioni non è una soluzione per l' Italia'

Zingaretti - Minniti e Martina. Perché Renzi non dice con chi sta? : Sabato 17 novembre 2018, con lo scioglimento degli organismi dirigenti, inizierà il percorso congressuale del Partito Democratico. Pare che l'unica preoccupazione odierna del Pd sia quella di togliere la sovrapposizione di ruoli segretario del partito-premier. L'ennesima quisquiglia. Ultronea al complesso patchwork che è oggi il Pd.Quando Martina ha rassegnato le dimissioni da segretario ha scritto che era giunta l'ora di una ...

Congresso Pd - Areadem di Franceschini e Fassino appoggerà Zingaretti. Resta il nodo assenza donne tra la candidate : Areadem appoggerà ufficialmente Nicola Zingaretti. La corrente che fa capo a Dario Franceschini e Piero Fassino, alla vigilia dell’Assemblea Pd del prossimo weekend, ha annunciato che sosterrà il presidente della Regione Lazio come suo candidato. “Attorno a lui”, si legge in una nota, “riteniamo che si possa costruire una nuova fase non solo della vita del Pd, coinvolgendo forze vitali della società civile e disegnando ...

Attacchi alla stampa - Zingaretti a M5S : "Chiedete scusa" : ' Sono contento che Virginia Raggi sia stata assolta . Lo sono dal punto di vista personale e umano. E lo sono politicamente perché ho sempre sostenuto nella mia vita il rifiuto totale di scorciatoie ...

M5s contro la stampa - Paragone all'attacco. Zingaretti : chiedano scusa - : Il governatore della Regione Lazio: "Contento per assoluzione Raggi, ma i pentastellati come iene feroci". Berlusconi: "Aria illiberale, anticamera dittatura". Il senatore nel blog delle Stelle: "Nel ...

Raggi assolta - il M5S attacca la stampa. Zingaretti : Chiedete scusa. Berlusconi : Clima illiberale : Il governatore del Lazio: vergognatevi per la vostra aggressività. Di Stefano: abolire il finanziamento pubblico all’editoria. Il leader di Forza Italia: è l’anticamera della dittatura

Nicola Zingaretti contro il M5s : “Vergognatevi e chiedete scusa ai giornalisti” : Non si placano le polemiche dopo i durissimi attacchi di Di Maio, Di Battista e altri esponenti del Movimento 5 Stelle alla stampa, nel giorno dell'assoluzione in primo grado del Sindaco di Roma Virginia Raggi. Anche Zingaretti attacca: "Vergognatevi per la vostra aggressività nei confronti dei giornalisti".Continua a leggere

Assoluzione Raggi e attacchi alla stampa. Zingaretti al M5s 'Chiedete scusa'. Berlusconi 'Clima illiberale' : E spiega: 'Troppi giornali sono ormai in chiaro conflitto di interessi e per decenni hanno preso milioni di soldi pubblici tramite le tasse dei cittadini per poi fare propaganda politica per i loro ...

Pd - Renzi : “Non mi interessa battere Zingaretti ma barbarie M5s-Lega. Chiederò dimissioni governo - mi farò incatenare” : Durissimo attacco del senatore Pd Matteo Renzi contro il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, nel corso del suo intervento alla convention di Salsomaggiore: “Mi rivolgo qui a una persona squallida che si chiama Rocco Casalino, che stamattina ha rilasciato una intervista in cui diceva che mi dovrei vergognare perché ho strumentalizzato mia nipote. Dico a Casalino, superpagato con un superstipendio da parte dei cittadini ...

Primarie Pd - "voto Zingaretti Ma occhio a Renzi - non è finito" : Intervista di Affaritaliani.it al filosofo Massimo Cacciari. La carriera politica di Renzi è finita? "No, affatto. E' giovane e con una grande volontà di comandare e decidere. Vedrà come finiscono le Europee e se esplode definitivamente..." Segui su affaritaliani.it

“Che tempo che fa” – Sesta puntata del 4 novembre 2018 – Marco Mengoni - Michael Bublè - Ilaria Cucchi - Zingaretti/Ranieri tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Sesta puntata del 4 novembre 2018 – Marco Mengoni, Michael Bublè, Ilaria Cucchi, ...

Maltempo - Zingaretti - Pd - : Governo sospenda tasse e blocchi condoni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lazio - Zingaretti dichiara stato calamità : ANSA, - ROMA, 31 OTT - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato questo pomeriggio l'atto con cui la Regione Lazio ha dichiarato lo stato di calamità regionale per l'intero ...

Maltempo : Zingaretti dichiara stato di calamità nel Lazio : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato questo pomeriggio l'atto con cui la Regione ha dichiarato lo stato di calamità regionale per l'intero territorio laziale. Sono stati ...