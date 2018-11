' Non potevo renderla madre' | la confessione di Walter Nudo ripresa dalla telecamere del

Walter Nudo moglie : “La allontanavo perché Non potevo renderla madre” : Ex moglie di Walter Nudo e curiosità sulla sua vita privata: il racconto al Gf Vip 2018 È la prima volta che Walter Nudo parla della sua ex moglie con gli occhi lucidi e pieni di malinconia. Ha un bellissimo ricordo di lei e ha sorpreso tutti raccontando la sua storia d’amore. Una favola! Ma che […] L'articolo Walter Nudo moglie: “La allontanavo perché non potevo renderla madre” proviene da Gossip e Tv.

Chiellini ed il rapporto con la Nazionale : “tante delusioni - ma Non potevo ritirarmi ora” : Giorgio Chiellini ha spiegato i motivi del suo mancato addio alla Nazionale, paventato in un primo momento, ma scongiurato a seguito di una lunga riflessione “Ho fatto una riflessione molto lunga con me stesso, la Nazionale non si può rifiutare e non puoi decidere se andare o non andare. Ho massimo rispetto per chi decide diversamente, ma credo che finché l’allenatore della Nazionale ti chiama hai un obbligo morale di ...

Inter - Handanovic è un muro ma Non si accontenta : “Potevo fare di più - partita che fa crescere” : Al fischio finale della partita disputata a “San Siro” tra Inter e Barcellona, il man of the match Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky: “Potevo fare di più perché sapevo che Malcom era sinistro. Io forse sono stato affrettato a posizionarmi sul destro. Io guardo sempre cosa si può fare di più“. Sulla partita: “Io penso che loro hanno fatto meglio di noi e potevamo fare qualcosa in più. Quando gli ...

"Sul Tap Non potevo sapere". Barbara Lezzi a Mezz'ora in più : Quando parlava di fermare il gasdotto Tap "uno spiraglio ancora c'era", ma il Governo uscente, dopo le elezioni, a marzo "ha chiuso l'iter autorizzativo" con una "scortesia istituzionale". Lo afferma Barbara Lezzi, ministro per il Sud, intervistata da Mezz'ora in più, su Raitre, respingendo l'accusa di impreparazione nella gestione del gasdotto che porterà il gas azero in Italia.Il Movimento 5 Stelle, dopo anni di battaglie contro ...

La ferita al naso di Federica Sciarelli : Potevo Non condurre... : Federica Sciarelli si presenta come tutte le settimane davanti alle telecamere di Chi l'ha Visto? ma i fan si preoccupano. Qualcosa non va sul viso. Sul volto, infatti, appare un ematoma. Ma è la stessa presentatrice a rassicurare il pubblico con una dichiarazione tra un caso e l'altro, proprio per evitare di far preoccupare il suo pubblico."Volevo dire che ho una ferita sulla faccia. Non è un problema del trucco, sono qui con voi, ma abbiate ...

Un bambino tolto alla madre/ Video - "Mio figlio mi strappava la pelle ed io Non potevo fare nulla" (Le Iene) : "Un bambino strappato alla madre", Matteo Viviani a Le Iene Show ha raccontato la storia di uno dei tanti bambini contesi da coppie di separati(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Le gomme hanno lavorato molto bene - ma Non potevo spingere di più” : Kimi Raikkonen si è classificato terzo nel Gran Premio del Messico 2018 ed ha così dato continuità all’ottimo risultato ottenuto nell’ultimo weekend ad Austin. Il finlandese è stato l’unico pilota dei top team ad adottare una strategia ad una sola sosta riuscendo comunque a gestire molto bene la vita delle gomme resistendo facilmente alla rimonta delle Mercedes di Hamilton e Bottas. Il nativo di Espoo è salito sul podio insieme ...

Valentino Rossi - GP Australia MotoGP 2018 : “Le mie gomme hanno iniziato a scivolare sin dal primo giro - Non potevo fare di più” : Valentino Rossi per usare un eufemismo non è propriamente soddisfatto al termine del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Il “Dottore” sperava di ottenere un risultato migliore nella gara di Phillip Island, soprattutto pensando che il suo compagno di scuderia è andato a centrare il gradino più alto del podio. Per il nove volte campione del mondo, invece, la gara odierna è stata sempre in ...

Icardi : 'Ci sono stati contatti - ma Non potevo lasciare l'Inter. Sul rinnovo...' : In vista del primo derby stagionale contro il Milan, l'attaccante e capitano dell'Inter Mauro Icardi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport . Ecco i passaggi salienti ripresi da fcinternews.it : 'C'è un po' d'attesa, dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato. Ma siamo in grado di affrontare ...

NIENTE FOSSA PER LA BARA DELLA SUOCERA - GENERO SCAVA NEL CIMITERO/ 'Non potevo vedere mia moglie disperata' : NIENTE FOSSA per la BARA DELLA SUOCERA, GENERO SCAVA nel CIMITERO: è successo a Salce , Belluno, . L'uomo si è giustificato: 'Non potevo lasciare che mi

Tria sull’imitazione di Crozza : “Esilarante - Non potevo non ridere. Prima ho aperto la borsa e ho pensato ‘lo faccio come lui'” : Ennesima “vittima” delle imitazioni di Maurizio Crozza, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non ha potuto fare a meno di commentare l’interpretazione del comico genovese che ha definito “esilarante”. A margine dei lavori delle assemblee annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale, a Bali, il ministro si è lasciato andare ad alcune battute con i giornalisti, ammettendo che ...

Opera il peluche del suo piccolo paziente : “Non potevo dirgli no” : Ha Operato il peluche del suo piccolo paziente solo per farlo sentire più al sicuro e alleggerire l’ansia dell’intervento. Arriva dal Canada una storia commovente che ha per protagonista un chirurgo pediatrico e un bambino di nome Jackson. Il piccolo soffre di idrocefalo da quando è nato, per questo doveva sottoporsi ad un delicato intervento. Questa patologia causa un accumulo di liquido cerebrospinale nel cervello e può provocare ...

Vincenzo Nibali - Mondiali ciclismo 2018 : “All’improvviso mi si è spenta la luce. Non potevo fare di più” : Maledetto 20 luglio 2018. Dodicesima tappa del Tour de France. Vincenzo Nibali sta dando spettacolo sull’Alpe d’Huez. Sta bene, si mantiene a ruota di Chris Froome. Si vede che scalpita, sta per attaccare. Poi un secondo ed è subito notte. La tracolla della macchina fotografica di un folle tifoso si aggancia al manubrio del siciliano, facendolo cadere rovinosamente a terra. Pianto, dolore, l’arrivo al traguardo con la forza ...