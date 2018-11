: Primo gruppo della 'carovana dei migranti' giunto al confine con Usa #usa - MediasetTgcom24 : Primo gruppo della 'carovana dei migranti' giunto al confine con Usa #usa - Corriere : Carovana di migranti verso gli Usa: il primo gruppo ha raggiunto il confine Foto - repubblica : Carovana dei migranti in Messico, i soldati Usa blindano il confine con filo spinato e cemento [news aggiornata all… -

Alcune centinaia disono arrivati alcon gli Usa dal Messico Sono i primidelle carovane partite dall'America centrale per fuggire dalla violenze dalla povertà. Imponente la presenza militare aldispiegata dal presidente Trump. Alcuni hanno tentato di scavalcare la barriera di metallo e in otto, secondo l'Afp, sono stati arrestati dai militari. Se passano la frontiera illegalmente, in base alle nuove norme, non potranno più richiedere asilo agli Usa e saranno automaticamente deportati.(Di giovedì 15 novembre 2018)