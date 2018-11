Uccide moglie e cognata | strage in famiglia nel Casertano

Caserta - militare della guardia di finanza entra in cartoleria e Uccide moglie e cognata. Poi si suicida : Un maresciallo della guardia di finanza è entrato armato di pistola nella cartoleria dove c’erano la moglie e la cognata e ha iniziato a sparare alle due donne. Poi, con la stessa arma, si è suicidato. Il duplice omicidio è avvenuto questo pomeriggio in una cartoleria di via Roma a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. A sparare Marcello De Prata, 52 anni, deceduto in ospedale. Le vittime – la moglie insegnante, Antonella Laurenza, e ...

Finanziere Uccide la moglie e una parente in un negozio e si suicida : di Marilù Musto Duplice omicidio a Vairano Patenora, nel Casertano. Le vittime sono due donne della stessa famiglia; il responsabile, marito di una delle due, è morto dopo una lunga agonia. L'uomo, ...

Negramaro – Clio Evans - moglie del chitarrista Lele Spedicato - svela le sue cicatrici : “Quello che non Uccide - fortifica” : Dopo il malore che ha colpito il marito, Lele Spedicato, ora ad uscire allo scoperto, svelando il suo dramma, è Cloe Evans, moglie del chitarrista dei Negramaro. “Era tanto che pensavo di mostrare questa cicatrice ma ogni volta c’era qualche lavoro da fare e non so perché persino un senso d’imbarazzo con cui confrontarsi”, ha scritto l’attrice in un post su Facebook condividendo anche tre foto simboliche della sua ...

Uccide la moglie affetta da Alzheimer allo stadio finale : nessuno "sconto etico" dalla Cassazione : In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, faccia una legge sull'eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere - espresso altre volte - che non meriti le attenuanti di aver agito con "particolare valore morale" chi Uccide una "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica". Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario senza 'sconto etico' a ...

Scandalo Fancy Bears – Wiggins shock : “quelle accuse stavano per Uccidere mia moglie!” : Bradley Wiggins e la durissima intervista: l’ex ciclista britannico senza peli sulla lingua dopo lo Scandalo Fancy Bears Bradley Wiggins esce allo scoperto: l’ex ciclista britannico, che adesso si è dato al canottaggio, ha rilasciato un’interessante e durissima intervista al The Guardian, nella quale ha parlato delle rivelazioni del gruppo di hacker russi Fancy Bears, secondo il quale Wiggins avrebbe fatto uso del Tue ...

Casteldaccia - il dramma di Giuseppe : lui si salva - ma la piena gli Uccide moglie - figli e genitori : Una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano: lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...

