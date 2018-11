Tennis | ecco la nuova Coppa del Mondo | si gioca in Australia dal 2020

A Milano le Next Gen ATP Finals : ecco il premio in denaro per il Tennista vincitore : ... sarà l'ultima volta? Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore Quale pensione con 20 anni di contributi? Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più anche da spenti? ...

Tennis - Next Gen : ecco Munar - il pupillo di casa Nadal : Si chiama Rafael Nadal, e oltre a essere il numero 1 del mondo e il secondo giocatore più vincente della storia, è pure l'esempio del giovane connazionale. Il quale si allena proprio a casa del ...

Brutto infortunio per Agnieszka Radwanska - la Tennista polacca pensa al clamoroso ritiro : ecco i dettagli : Agnieszka Radwanska, ferma dallo scorso settembre a causa di un problema al piede, pensa al clamoroso ritiro: nonostante tutte le cure, il problema fisico non sembra migliorare Il circuito WTA potrebbe perdere una dalle sue più grandi protagoniste a causa di uno sfortunato episodio. Agnieszka Radwanska, talentuosa tennista polacca che in carriera è stata numero 2 al mondo e ha vinto le WTA Finals, potrebbe dire addio al mondo del tennis a ...

WTA Awards – Le Tenniste migliori della stagione : ecco tutti i premi assegnati : La WTA ha assegnato i WTA Awards, i consueti premi di fine stagione alle migliori tenniste dell’anno: ecco tutti i riconoscimenti assegnati Mentre la stagione volge verso le fasi conclusive, con le imminenti Finals femminili che da domani andranno in scena sul cemento di Singapore, la WTA ha assegnato i consueti premi di fine stagione. Tante le giocatrici premiate, con riconoscimenti diversi, a seconda della caratteristica peculiare che è ...

Giutizia per Petra Kvitova : ecco quanto rischia il rapinatore che accoltellò la Tennista in casa propria : Il Pubblico Ministero ha stabilito una pena che va dai 5 ai 12 anni di carcere per il rapinatore che aggredì Petra Kvitova durante una rapina in casa della tennista Era il dicembre 2016 quando Petra Kvitova aprì la porta di casa sua a quello che sembrava un normalissimo tecnico. L’uomo si rivelò però un rapinatore che aggredì la tennista con un coltello, ferendola gravemente alla mano. Il tutto per sottrarle poche centinaia di euro. La ...

Tennis Europe Junior Master under 14 e 16 : da Nesterov a Zhzenov - ecco i campioni del futuro : Al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria è andato in scena il Tennis Europe Junior Master Si è concluso quest’oggi, nello splendido scenario del Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, il Tennis Europe Junior Master. Un torneo d’alto profilo a livello giovanile, che in passato ha visto protagonisti campioni del calibro di Zverev e Simona Halep e che in questi giorni ha permesso ai talenti del futuro di ...

Tennis tavolo : ecco gli azzurri per il Mondiale : ... promosso dalla Fondazione Vodafone Italia per favorire lo sport disabile e promuovere il Tennistavolo come strumento di recupero sociale. Nell'occasione il presidente Fitet Renato Di Napoli , alla ...

Tennistavolo : ecco nazionale Paralimpica : Con l'occasione è stato presentato anche il progetto 'Tennistavololtre', tra i 23 complessivi premiati dalla Fondazione Vodafone Italia attraverso il bando 'Oso - Ogni Sport Oltre'.

[Il ritratto] Il superman dei conti - l'appassionato di Tennis e il consigliere di Mattarella. Ecco chi sono i burocrati più potenti : ... e quindi probabilmente anche Francesca Quadri e Glauco Zaccardi dell'ufficio legislativo, anche se l'uomo di punta è senz'altro Garofali, già capo gabinetto al ministero dell'Economia con Padoan, ...

Il Tennis è lo sport che allunga di più la vita? Ecco cosa dice la scienza : (Foto: Tim Clayton/Corbis/Getty Images) Pubblicato online lo scorso martedì 4 settembre, lo studio epidemiologico sulla relazione tra sport e longevità condotto su 8.600 persone tra il 1991 e il 2017 a Copenhagen, in Danimarca, parrebbe avere un risultato sorprendente: non solo lo sport allunga la vita, ma ci sono attività sportive che in generale sono molto più incisive di altre. E i ricercatori, quantitativamente, hanno anche stabilito una ...