Parigi | pronto il servizio di noleggio di biciclette elettriche più grande del mondo

Salone di Parigi - Tutto pronto per il Mondial de l'Auto - VIDEO : Tutto pronto a Parigi per il Mondial de l'Auto, la rassegna biennale che si alterna in autunno con quella di Francoforte. Domani i padiglioni del Paris Expo di place de la Porte Versailles si apriranno per la stampa, mentre dal 4 ottobre il Salone sarà aperto a tutti. Tanti assenti, ma anche tante novità. Pur con un parterre di espositori che vede tante defezioni celebri, la rassegna Parigina è comunque un appuntamento importante che conta ...