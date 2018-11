Milano | niente Ambrogini d' oro per Chiara Ferragni e Old Fashion Elio passa con i voti

Inter - Asamoah con un problema al ginocchio : niente nazionale - resterà a Milano per le cure : niente nazionale per il terzino dell'Inter Kwadwo Asamoah. La nazionale del Ghana ha infatti confermato con un comunicato che il giocatore non farà parte della squadra per le prossime partite a causa ...

Niente da fare per Milano - ko col CSKA : Il sogno dell'Ax Milano si interrompe sul più bello. Il CSKA Mosca deve dare fondo alle proprie, infinite, risorse per sbancare il Forum in rimonta, 85-90, e rimanere capolista imbattuta di Eurolega. ...

Milano - niente venerdì nero : scarse le adesioni allo sciopero dei trasporti : niente «venerdì nero» per chi si muove con il trasporto pubblico. Nella mattinata di venerdì a Milano sono state basse le adesioni allo sciopero dei sindacati di base, per quanto riguarda i trasporti. ...

Marco Milano - il popolare Mandi Mandi : 'Non ho più niente ma vorrei tornare a lavorare' : La gente lo ricorda soprattutto per l'inviato d'assalto di "Mai dire gol" Mandi Mandi. Ma Marco Milano, da metà anni 80 a oggi ha messo la sua vis comica in moltissime produzioni. Da qualche anno è però scomparso dai teleschermi. Complice un periodo nerissimo, iniziato con dei guai con il fisco e proseguito con problemi personali. "Non ho più nulla ma non voglio dipendere dagli altri - dice a Tgcom24 -. vorrei tornare a lavorare".

Olimpiadi 2026 : l'ok del governo alla candidatura Milano-Cortina - "Ma niente finanziamenti" : Il sindaco Sala: "Non è un problema, c'è tempo". Mercoledì a Buenos Aires la presentazione ufficiale al Cio

Niente Giochi per Torino. In pista Milano e Cortina : “Ma devono trovare i soldi” : Il tridente, che poteva contare sul sostegno economico del governo, non c’è più. C’è un tandem, che correrà per organizzare le Olimpiadi invernali del 2026 ma dovrà cavarsela da sé, pagare tutto di tasca propria. Forse. Milano e Cortina sono dentro, entrambe incassano quel che volevano: il ruolo da capofila e architrave della candidatura italiana p...

Duello a colpi di pistola davanti a un bar in pieno giorno a Milano - ma nessuno vede niente : Alle undici di mattina piazza Gasparri è affollata ma nessuno ha visto, almeno ufficialmente. nessuno, in quell'angolo della periferia di Milano, ha visto l'uomo col casco integrale nero che ha ...