Il rito del caffè al bar | ' L' elenco dei 5 posti migliori a Palermo'

Uomini e donne - il ritorno dell'ex tronista Mara Fasone : perché non finirà come Sara Affi Fella : Mara Fasone è tornata. Dopo Uomini e donne la ex tronista è infatti riapparsa sui social con un post sul suo profilo Instagram , un video dove si mostra bella e sorridente. Una risposta a tutti quelli ...

MotoGp – Marquez favorito per l’ultimo round dell’anno : le quote per il Gp di Valencia : quote da tappeto rosso per Marc Marquez a Valencia. Dovizioso e Rossi sfidanti alla pari. Nell’ultimo Gp della stagione il pilota della Honda può chiudere con un successo: è favorito a 2,50 – Dovi e Vale sono i primi inseguitori: per entrambi la vittoria è data a 6,50 L’anno scorso fu decisivo per il titolo, quest’anno il Gp di Valencia si corre a giochi fatti e sarà una passerella trionfale per Marc Marquez, che ha ...

Credito cooperativo - il mito delle “banche del territorio” e i rischi della sterilizzazione della riforma Renzi : La “sterilizzazione” della riforma delle banche di Credito cooperativo (Bcc) varata nel 2016 dal governo Renzi rischia di creare più problemi che opportunità a un segmento creditizio che di guai negli ultimi anni ne ha passati più d’uno tra liquidazioni coatte amministrative e commissariamenti. Con in testa il mito fuorviante del “piccolo è bello” e delle banche del territorio “vicine a famiglie e imprese” l’esecutivo – ...

Google Pixel 3 XL è una bomba nelle foto in notturna. Merito del software : Se vi capita spesso di scattare foto in notturna con lo smartphone, date un’occhiata alle immagini di questa pagina e stupitevi. Le abbiamo fatte con il Pixel 3 XL, lo smartphone di Google che ieri ha ricevuto un aggiornamento software per migliorare, appunto, gli scatti in notturna. Non serve un esperto di fotografia per capire che il risultato è molto buono. Cosa ha migliorato le foto? Un algoritmo, cioè un programma. Attivando la ...

Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald/ Video - ritorno a Hogwarts e due volti noti conquistano i fan? - IlSussidiario.net : Animali Fantastici 2 I Crimini di Grindelwald debutta oggi al cinema e regala ai fan il ritorno a Hogwarts e due volti noti, come andranno gli incassi?

Rischio sismico : a Palermo un convegno su fragilità del territorio e politiche di prevenzione : Rischio sismico e fragilità del nostro Paese. Questi i temi del convegno che si terrà domani nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo e che trova spunto da un volume pubblicato dalla SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale che raccoglie 41 articoli ad opera dei maggiori esperti italiani in Rischio sismico. Il volume “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un paese ...

Napoli - scontri tra polizia e centri sociali : 15enne ferito al volto. Le immagini della carica : Il gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia, in piazza a Napoli contro la visita del ministro Salvini, ha tentato di forzare il blocco della polizia all’interno della Galleria Umberto, a pochi metri dalla Prefettura dove era in corso il comitato per l’ordine pubblico con il vicepresidente del Consiglio. Gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Nel corso degli scontro uno studente di 15 anni è rimasto ferito al ...

NBA - Dwane Casey - l'ex amico Nurse e i retroscena del ritorno vincente a Toronto : Reggie Jackson, professione playmaker dei Detroit Pistons allenati da Dwane Casey, alla vigilia l'aveva detto: "Non c'è cosa che amerei di più che regalargli una vittoria: lui non lo dirà mai, ma ...

Ultimo – Caccia ai Narcos - quando in tv? Ecco la data del ritorno di Raoul Bova | VIDEO : C’è grande attesa per il ritorno in televisione di Raoul Bova con Ultimo – Caccia ai Narcos. quando andrà in onda in tv la fiction che lo vede protagonista? I fan stanno aspettando da mesi. Sembrava che Canale 5 potesse trasmetterla nella primavera scorsa, subito dopo la conclusione dell’Isola dei Famosi, ma così non è stato. Ora, però, potrebbe essersi aperto un varco e la serie, amatissima dal pubblico dell’ammiraglia ...

Dorados de Sinaloa - solo un pari contro i Mineros : Maradona si gioca al ritorno il passaggio del turno : Nell’andata dei quarti di finale dei playoff promozione messicani, la squadra di Maradona ha pareggiato 0-0 contro i Mineros I Dorados, club di seconda divisione del calcio messicano guidato dall’ex stella argentina Diego Maradona, hanno pareggiato 0-0 con i Mineros de Zacatecas nella gara di andata dei quarti di finale dei playoff per la massima serie del campionato messicano. Nella squadra di Maradona ha pesato ...

Il Comprensorio del Cirò vince l’8°Premio al Territorio Vinarius : L’Associazione delle Enoteche Italiane: ”Un Omaggio alla Calabria del Vino”! Un Territorio che vanta una storia ultra millenaria per la

La circolazione sulla linea M1 della metropolitana di Milano è stata sospesa tra Molino Dorino e QT8 - per soccorrere un passeggero ferito : Una parte della metropolitana di Milano è stata bloccata per diversi minuti nella mattina di oggi, giovedì 15 novembre, tra le fermate Molino Dorino e QT8, sulla linea M1 (la rossa). Stando alle informazioni fornite da ATM, i ritardi sono

Spoiler L'Allieva 2 - 5^ puntata del 22 novembre : il ritorno inatteso di Arthur : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction L'Allieva 2 con protagonista Alessandra Mastronardi. La serie televisiva è la più seguita in assoluto di questa stagione televisiva, nonostante la messa in onda in una serata a dir poco difficile come quella del giovedì, caratterizzata dalla messa in onda di svariati programmi che attirano l'attenzione del pubblico di giovani e giovanissimi. Tanti i colpi di scena che accadranno in ...

Angelo d'Orsi - A volte ritornano. I cosiddetti 40 mila del Sì-Tav : ... richiamare quel lontano episodio di lotta di classe dall'alto appare un atto di totale irresponsabilità politica. Che lo faccia una destra becera che, fiutato il vento, è pronta ad azioni di ...