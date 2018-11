Gli Stati Uniti hanno approvato sanzioni contro 17 cittadini sauditi per l’uccisione di

Elezioni federali 2019 : il dado verrà tratto al ConsiGlio deGli Stati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Rapinarono e malmenarono Serse Cosmi - condannati autori - tre Gli arrestati : Rapinarono e malmenarono Serse Cosmi, condannati autori, tre gli arrestati Sono stati condannati in appello a 12 e 13 anni tre degli gli autori delle rapine in ville avvenute in Umbria del 2011. ...

Carovana migranti - i primi 300 arrivano al confine con Gli Stati Uniti. Sono soprattutto membri della comunità Lgbt : Hanno camminato per quasi un mese e ora la meta è a un passo. Un primo gruppo di migranti che si è messo in marcia con la Carovana partita ad ottobre dall’Honduras è arrivato al confine con gli Stati Uniti, a Tijuana, a pochissimi chilometri da San Diego e dalla California. Si tratta di circa 300 persone e Sono solo una piccola parte degli oltre 10mila, soprattutto honduregni, ma anche provenienti dal Guatemala e da El Salvador, ...

MaGlia Juve - effetto CR7 : è la più venduta in quattro stati Usa : Questo dato sulle maglie va poi a confermare quanto già visibile sui social, dove la Juventus ha fatto registrare un aumento percentuale di followers che non ha eguali al mondo. Tanto per fare un ...

Parlamento Ue : Gli Stati che esportano armi contro le regole vanno sanzionati" : Secondo la 19esima relazione annuale sulle esportazioni delle armi, la Ue è il secondo maggior fornitore di armi al mondo , 27% delle esportazioni mondiali, , dopo gli Stati Uniti , 34%, e prima ...

È evaso uno deGli uomini arrestati per aver rubato a gennaio i gioielli di uno sceicco del Qatar a Venezia : È evaso uno dei 5 uomini arrestati venerdì perché sospettati di aver rubato i gioielli di uno sceicco del Qatar al Palazzo Ducale di Venezia, lo scorso gennaio. Dragan Mladenovic, serbo di 55 anni, era stato arrestato insieme ai presunti soci

I primi migranti della carovana sono arrivati al confine con Gli Stati Uniti : sono circa 400, che si sono separati dal gruppo principale e hanno proseguito in autobus: ma Trump sta alzando il tiro

Temptation Island anche neGli Stati Uniti : Usa Network ordina il revival : Chissà se il successo della versione italiana di questi anni ha influito nella decisione: il Network via cavo Usa Network (lo stesso di serie tv come Suits e Mr. Robot, per intenderci) ha ordinato un revival di Temptation Island, il reality show delle coppie che, spedite su un'isola paradisiaca, devono far fronte alla tentazione di un gruppo di single che proveranno a minarne la stabilità.A condurre la versione americana del format Mark ...

Le maGlie da calcio più vendute neGli USA - Juventus al top in quattro Stati : Il sito soccer.com ha stilato una classifica delle maglie più vendute in ogni Stato americano, tra quelle dei club che partecipano alla Champions League. L'articolo Le maglie da calcio più vendute negli USA, Juventus al top in quattro Stati è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morte di Desirée - il Riesame annulla l’accusa di omicidio per 2 deGli arrestati : I due restano in carcere per le accuse di abuso sessuale aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti

Convocare Gli Stati generali dell'editoria : In queste ore si susseguono le prese di posizione sulla libertà di stampa, ma su tutte svetta quella del capo dello Stato che ha ribadito il valore del pluralismo delle opinioni, assicurato dalla molteplicità di mezzi d'informazione e di punti di vista su uno stesso argomento. Il confronto tra le diverse chiavi di lettura di uno stesso avvenimento rappresenta la ricchezza della democrazia.La radicalizzazione dello scontro tra ...

Desirée - cade l’accusa di omicidio per due deGli arrestati. Il Riesame : «Non fu stupro di gruppo» Foto| Video : I giudici del Tribunale del Riesame hanno accolto l’istanza presentata da Chima Alinno e Brian Minthe. Attenuato anche l’addebito sullo stupro subito dalla sedicenne che diventa «abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima»

Desirée - il Riesame annulla l'accusa di omicidio per due deGli arrestati : «Non fu stupro di gruppo» : Il Tribunale del Riesame ha annullato l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, due delle persone arrestate per la morte di Desiree Mariottini. In base a quanto si apprende...

Desirée - cade l’accusa di omicidio per due deGli arrestati. Il Riesame : «Non fu stupro di gruppo» Le foto : I giudici del Tribunale del Riesame hanno accolto l’istanza presentata da Chima Alinno e Brian Minthe. Attenuato anche l’addebito sullo stupro subito dalla sedicenne che diventa «abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima»