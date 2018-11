Caduta Libera | lo sfregio alle spalle di Gerry Scotti dei fidanzatini | ' Qualcosa non va

Brexit - si dimettono i ministri Raab e McVey. Sterlina in Caduta libera : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato ieri a maggioranza dal governo May. «Non posso sostenere l’accordo con la Ue», ha detto. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, e Shailesh Lakhman, ministro per l’Irlanda del Nord. Tutti contro il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Unione europea...

Caduta Libera chiude e torna The Wall : come si partecipa : The Wall al via con Gerry Scotti: come fare per partecipare come concorrenti Partirà lunedì prossimo, 19 novembre, la nuova edizione di The Wall, il fortunato quiz del preserale di Canale 5 già testato con un buon successo in termini di ascolti lo scorso anno da Gerry Scotti, attualmente in onda sempre nella fascia preserale della rete ammiraglia Mediaset con Caduta Libera. Una bella riconferma per il divertente gioco che vede una grande parete ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi supera i 200.000 euro di vincita! : Ottimi ascolti per CADUTA LIBERA di Gerry Scotti, ma anche grandi risultati a livello di premi conseguiti, visto che ora c’è un campione che ha superato i 200.000 euro di vincita. Ecco il comunicato ufficiale che riguarda l’evento, accaduto nella puntata di ieri: Nuova vittoria e nuovo record a “CADUTA LIBERA!”, il game show condotto da Gerry Scotti tutti i giorni su Canale 5 e prodotto da Endemol Shine Italy. Ieri, 13 novembre, il ...

Caduta Libera : record di presenze per il campione Nicolò Scalfi : Nicolò Scalfi Nuova vittoria e nuovo record a Caduta Libera!, il game show condotto da Gerry Scotti tutti i giorni su Canale 5. Ieri, 13 novembre, il campione in carica Nicolò Scalfi è riuscito a superare per la quinta volta il gioco finale de “I Dieci Passi” (ha vinto 10 mila euro) e ha raggiunto i 206.000 euro di vincita complessiva, diventando uno dei Campioni ad aver vinto di più nella storia del programma. Inoltre, giocando nella puntata di ...

Pagelle TV della Settimana (5-11/11/2018). Promossi i 30 anni di Striscia e Caduta Libera. Bocciati Giulia Salemi e le nominaton del GF : Salemi e Monte Promossi 9 ai 30 anni di Striscia la Notizia. Il tg satirico è entrato nella storia della tv innovando e portando contenuti spesso meritevoli. E anche oggi, in un periodo di minor luce, continua a rivestire una certa importanza nei palinsesti nostrani distinguendosi altresì positivamente. E chissà, glielo auguriamo, che non riesca ancora a rigenerarsi. Qualche inchiesta efficace sarebbe auspicabile! 8 a Caduta Libera. Complici la ...

Ascolti TV | Sabato 10 novembre 2018. Portobello cala ancora (15.52%) - nuovo boom di Tú sí que vales (31.35%). Caduta Libera (18.2%-22.3%) batte L’Eredità (19.1%-21.7%) : Portobello: Clerici e Littizzetto Su Rai1 – dalle 20.43 alle 23.37 – il terzo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.219.000 spettatori pari al 15.52% di share. Prove a Portobello – dalle 23.40 alle 23.43 – ha raccolto 1.541.000 spettatori con il 10.3%. Il programma di Rai1 ha ottenuto l’11.03% sul target commerciale, il 7.5% sui 15.34, il 21.62% sugli over 55. Su Canale 5 – dalle ...

Ascolti TV | Sabato 10 novembre 2018. Portobello cala ancora (15.5%) - nuovo boom di Tú sí que vales (31.3%). Caduta Libera (18.2%-22.3%) batte L’Eredità (19.1%-21.7%) : Portobello: Clerici e Littizzetto Su Rai1 – dalle 20.43 alle 23.37 – il terzo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.219.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.18 alle 0.46 – la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.530.000 spettatori pari al 31.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.224.000 spettatori pari al 5.5% di share ...

Caduta Libera : il campione Nicolò Scalfi vince 125 mila euro : Caduta Libera Fortunato in amore… e anche al gioco. Dopo aver fatto breccia nel cuore della sua sfidante Valeria Filippetti che ha così per lui abbandonato il programma, Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera, ieri sera ha vinto la tanto agognata super cifra che gli era sempre sfuggita: 125.000 euro. Il totale accumulato dallo studente bresciano sale quindi a 186.000 euro, frutto delle precedenti due vittorie pari a 61.000 e ...

Valeria Filippetti - fidanzata del campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi : "Lui sembra freddo - in realtà è dolce" : Contattata dal settimanale Spy, la donna ha parlato della relazione in corso anzi, della favola! Iniziata in sordina da entrambe le parti: I primi giorni non l'avevo neanche notato: ero tesa per la mia prima volta in televisione e Nicolò non l'ho proprio guardato. La mia unica paura era cadere nella botola e non riuscire a rispondere alle domande. Mai avrei immaginato che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. E' stato merito di ...

Caduta Libera da record : Nicolò Scalfi vince 125.000€ : Nicolò Scalfi trionfa a Caduta Libera: vince 125mila euro Nicolò Scalfi è inarrestabile. Nella puntata di venerdì 9 novembre, il campione di Caduta Libera è riuscito ad avere la meglio, per l’ennesima volta, sugli sfidanti ed è riuscito a completare I Dieci Passi, portando a casa 125.000 euro. Il giovane studente del Politecnico di Milano si avvia a diventare il concorrente più longevo sul podio di Caduta Libera, confermandosi campione per ...