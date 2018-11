Volare con Bombassei

Volare low cost su un aereo privato? Con il flight sharing ora si può : Solcare i cieli d'Italia a bordo di un aereo privato non è più solo una prerogativa dei più abbienti. Arriva il flight sharing a rendere 'democratico' un lusso per pochi: è possibile grazie a BBPlane, ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Federer obbligato a vincere contro Thiem. Nishikori e Anderson possono già Volare in semifinale : Sarà un martedì quasi da dentro o fuori per Roger Federer alle ATP Finals 2018 di Londra. Lo svizzero ritorna in campo ed è praticamente obbligato a vincere contro Dominic Thiem per evitare una possibile clamorosa eliminazione. La sconfitta all’esordio contro Kei Nishikori ha messo in salita il cammino del nativo di Basilea, che non può davvero più sbagliare se vuole ancora andare alla caccia del suo centesimo titolo della carriera. Anche ...

Milan-Juventus 0-2 - Serie A : Mandzukic e Cristiano Ronaldo fanno Volare i bianconeri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza a San Siro e rafforzano il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul Napoli e ben nove lunghezze di margine sull’Inter mentre i padroni di casa perdono la grande classica del calcio italiano e ora sono a un punto dal quarto posto occupato dalla Lazio. I Campioni d’Italia ...

Roberto Vecchioni con Guccini in Ti insegnerò a Volare : testo e video del singolo con le date dell’instore tour per L’Infinito : Roberto Vecchioni con Guccini nel singolo Ti insegnerò a volare: è disponibile il videoclip ufficiale della nuova canzone di Roberto Vecchioni che segna il suo ritorno in scena ma anche quello (attesissimo) di Francesco Guccini che duetta con lui nel brano. Il video ufficiale è stato presentato in anteprima del corso della conferenza stampa di ieri per la presentazione del disco L'Infinito e ha raggiunto il canale YouTube ufficiale di Roberto ...

Continuano a Volare le esportazioni australiane : Un nuovo record è stato raggiunto dalle esportazioni dell’Australia. Il surplus commerciale australiano è balzato a 3 miliardi di dollari

In The Flash 5×05 Barry in balia delle “bambole” : la quinta stagione continua a Volare alto ma arriva la prima pausa : Un'ottima stagione, non c'è niente da dire e in The Flash 5x05 arriverà l'ennesima conferma. Grant Gustin e i suoi continuano a crescere e migliorare e sicuramente la loro è una delle poche serie che con il tempo è migliorata. L'ingresso di Nora non ha fatto altro che facilitare questa qualità e quello che è successo nel quarto episodio ne è la dimostrazione. Il suo scontro con Iris ha lasciato il pubblico senza parole e pronto a puntare su una ...

Ciclismo – Impossibile allenarsi con questo vento : Purito Rodriguez rischia di Volare via con tutta la bici [VIDEO] : Purito Rodriguez e il forte vento in allenamento: vola la bicicletta dell’ex ciclista Joaquim Rodríguez si è ritirato dal Ciclismo professionistico ma non ha detto addio agli allenamenti e alle gare, che vive come staff tecnico della Bahrain Merida. Tra una grande corsa a tappe e raduni col team, Purito, così è soprannominato, trova anche il tempo per allenarsi in sella alla sua bici… condizioni meteorologiche ...

eSports : novità per Fortnite - si riuscirà a Volare con i palloncini nella nuova patch? : Sulla sezione notizie di Fortnite è apparsa una grande novità. Infatti, i palloncini di Fortnite stanno per prendere il volo nel battle royale di Epic Games. Il gioco ormai ha raggiunto una popolarità assurda, e continua a evolversi ogni mese, settimana e giorno. Grazie a questa capacità, è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda per molti mesi, e ora va anche sopra grazie a questi nuovi mirabolanti oggetti. I palloncini di Fortnite ci ...

Risultati NBA - Griffin ne fa 50 : Detroit batte i Sixers - continuano a Volare Nuggets e Pelicans [VIDEO] : Risultati NBA, nella notte bella vittoria dei Pistons sui Sixers, cadono invece i Clippers di Danilo Gallinari contro Anthony Davis e soci Risultati NBA, tre le gare della notte. Anthony Davis ed i suoi Pelicans hanno vinto contro i Clippers di Danilo Gallinari 116-109, in una gara molto interessante anche in proiezione playoff. I losangeleni infatti lotteranno sino all’ultimo per l’ottava posizione, New Orleans invece sembra ...

Serie D - il Mantova punta sul gruppo e sulla tecnica per continuare a Volare : Mantova, 23 ottobre 2018 - La vittoria ottenuta all'ultimo assalto con il Como ha proiettato il Mantova , dopo tanto tempo, in vetta alla classifica ed ha offerto nuovo entusiasmo a tutto l'ambiente ...

Spider-Man fa Volare PS4 : la console Sony è la più venduta di settembre : I dati di vendita di PS4, Xbox One e Nintendo Switch per il mese di settembre, recentemente pubblicati da NPD, potrebbero essere incorniciati come prova immortale del fatto che sì, in fin dei conti sono davvero le esclusive a far vendere le console.Nonostante Spider-Man sia stato accolto dalla critica con delle recensioni non proprio entusiaste, sembra che il titolo di Insomniac abbia fatto lievitare le vendite di PS4 nel mese di settembre, come ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - le chiavi tattiche della partita. Contenere Zhu Ting e muro per Volare in finale : La partita più importante degli ultimi due anni è alle porte per l’Italia che si appresta ad affrontare la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile: domani (ore 09.10) le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse Olimpiche nell’incontro che spalanca le porte dell’atto conclusivo della rassegna iridata, un match fondamentale per le sorti della nostra Nazionale che si è rialzata dopo lo smacco subito ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa continua a Volare - prima alle parallele! Allungo nel generale - avversarie demolite : Giorgia Villa continua a regalare grandi emozioni alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina) e per la terza sera consecutiva ha confezionato un autentico capolavoro a dimostrazione del suo infinito talento. La bergamasca ha eseguito un eccellente esercizio alle parallele asimmetriche premiato con un interessante 14.100 (5.9 il D Score) e ha così chiuso al comando il turno di qualificazione agli staggi, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia si qualifica alla Final Six se… Tutte le combinazioni per Volare alla terza fase : festa contro la Russia? : L’Italia è ormai vicinissima alla qualificazione alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno conquistato sette vittorie consecutive e sono imbattute in Giappone, i successi di lusso contro Cina e Turchia hanno notevolmente lanciato le azzurre che hanno ipotecato l’ingresso tra le sei migliori Nazionali del Pianeta ma manca ancora l’aritmetica certezza. Cosa devono fare le ragazze di Davide Mazzanti ...