LIVE – MotoGP - GP Spagna | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Il circuito di Jerez ospita il Gran Premio di, quarta tappa del motomondiale del 2024. Il paddock lascia gli Stati Uniti dopo il Gran Premio delle Americhe, spostandosi sul suo iberico per completare uno dei fine settimana più attesi dell’anno. Sono infatti molti i piloti spagnoli in griglia, tra cui Jorge Martin – leader del mondiale -, il pluricampione Marc Marquez e il brillante rookie Pedro Acosta. Il fine settimana inizia il 26 aprile, per terminare domenica 28. Nella giornata di sabato vanno in scena le, che assegneranno la pole position e consentiranno al pilota più veloce di scattare dalla prima casella in occasione della gara sprint e del Gran Premio. Il semaforo verde scatterà alle ore 10.45 italiane. COME VEDERE LEINSportface.it è pronto a fornirvi tutti gli ...