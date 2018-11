Senza lavoro minaccia di darsi fuoco

Raggi : al lavoro Senza sosta per ricostruire rete stradale : Roma – “La manutenzione straordinaria della rete stradale della grande viabilita’ prosegue senza sosta. Sono state individuate diverse strade che per prime, visto il grado di ammaloramento, saranno interessate dai lavori. Tra queste si sta procedendo su via Ostiense, nel tratto compreso tra piazzale Ostiense e l’intersezione con via Giulio Rocco. Questa strada, di fondamentale valenza strategica per la viabilita’ ...

Glovo compra Foodora - 2mila riders Senza lavoro - : Foodora ha deciso di lasciare il mercato italiano, verrà acquistata da un'altra società di food delivery, Glovo. Duemila ciclofattorini rischiano di rimanere senza un posto di lavoro perché la ...

Senza controlli efficaci il reddito di cittadinanza favorirà il lavoro nero : La misura promossa dal Movimento 5 Stelle deve essere accompagnata da robuste ispezioni. Altrimenti si rischia l'effetto dumping sui contratti regolari Né reddito né cittadinanza: ecco come (non) funzionerà il bonus a Reggio Calabria"

Ad Alessandria quasi un giovane su due è Senza lavoro - ma con la fantasia si risolverà tutto : Ovviamente la candidatura fu osteggiata, così come lo sarebbe poi stata quella di Paolo Savona a capo del ministero dell'economia; ma al di là della tecnica economica, alcune considerazioni del ...

La Rinascente Genova chiude dopo 60 anni - in 41 restano Senza lavoro : dopo quasi 60 anni cala il sipario sul grande magazzino de La Rinascente di Genova che stasera chiuderà definitivamente il punto vendita di Piccapietra. La chiusura è stata decisa dal management ...

Maltempo Roma - Raggi : “Al lavoro Senza sosta per limitare i disagi” : “Si lavora senza sosta per limitare i disagi ai cittadini dopo la tempesta di vento che ha colpito Roma e il Lazio. Dall’inizio dell’emergenza Maltempo 180 uomini del Servizio Giardini sono al lavoro in tutta la citta’ per rimuovere alberi e rami caduti. E anche oggi, dalle 5.30 di mattina, sono tutti all’opera”. Cosi’ su Fb il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Da ieri le squadre sono state ...

Disoccupazione risale - +10 - 1% : crollano contratti stabili. Più giovani Senza lavoro : Brutte notizie sul fronte lavoro nel mese di settembre 2018. Il tasso di Disoccupazione in questo mese risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1 per cento. Lo rivelano i dati Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Secondo i dati dell’Istituto di statistica tornano a salire le persone che cercano un lavoro, crollano i contratti stabili e i giovani non se la passano tanto bene: il tasso di Disoccupazione giovanile risale infatti ...

Maltempo - in Friuli Venezia Giulia 18 mila persone Senza elettricità e Senza telefono : Protezione Civile a lavoro per il ripristino : La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è all’opera in queste ore per garantire il ripristino delle forniture di energia elettrica e delle linee telefoniche interrotte in alcune zone della Carnia. L’ultimo aggiornamento dalla sala operativa regionale di Palmanova rileva che vi sono ancora 18.500 persone senza elettricità. Un referente dell’Enel è presente, assieme agli altri responsabili delle attività di emergenza, ...

Idlib - la diplomazia internazionale - Senza gli Usa - al lavoro per preservare la tregua : In questo senso va letto il 'sostegno a una soluzione politica' e l'opera di 'rafforzamento' del 'consenso internazionale' in questa 'direzione'. La speranza è che siano 'elezioni' regolari affidate ...

Ponte Morandi - l'ora dei licenziamenti : sei operai da dicembre Senza lavoro : Non solo morti e feriti e non solo sfollati. Adesso, per colpa del Ponte Morandi, ci sono anche quelli che hanno perso il lavoro. I primi sono sei dipendenti delle Autodemolizioni Lamparelli di via ...

"La mia vita tra lavoro e metrò. Sono rimasto Senza un soldo" : Hanno fatto rogatorie in mezzo mondo alla ricerca di fantomatiche mazzette. Hanno setacciato i miei conti, quelli dei miei fratelli, dei miei cugini, fino al settimo grado, ma non è uscito niente'. ...

Roma : prosegue Senza sosta lavoro vigili del fuoco dopo acquazzone : Roma – I vigili del fuoco di Roma proseguono, senza sosta, le attivita’ di soccorso tecnico urgente alla popolazione, iniziate nella tarda serata di ieri a seguito della violenta grandinata che si e’ abbattuta sulla Capitale; maggiormente colpito il quadrante sud-est. Gli interventi da questa mattina, dalle 8 fino alle 14, sono circa sessanta. Risultano ancora inevase cinquanta richieste di intervento per alberi, rami ...