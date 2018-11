Maglietta con la scritta Auschwitzland : indagata l'attivista di Forza Nuova : Selene Ticchi D'Urso, poi sospesa dal partito, ha indossato la t-shirt il 28 ottobre a Predappio, alla manifestazione dei nostalgici del fascismo

Le Spice Girls tornano insieme con una Maglietta benefica : #IwannabeaSpiceGirls : Un appoggio importante, come ha sottolineato anche Liz Warner, CEO di Comic Relief sul sito di Independent : 'Oggigiorno questo movimento per la parità sta unendo il mondo nel modo più spettacolare e ...

Due parole sul bambino con la Maglietta rossa al Garante per l'Infanzia : Ma secondo voi un bambino di dieci anni sa cos'è il sovranismo? Ed è giusto che nella finta foto di classe con un maestro come Salvini, e solo per fare una squallida propaganda che nemmeno ai tempi dell'Istituto Luce, un bimbetto che se ne sta un po' distante diventi oggetto di dibattito politico sui social solo perché indossa una maglietta rossa? Ma davvero siamo arrivati sino al punto di strumentalizzare i più ...

Predappio - la manifestante commemora Mussolini con una Maglietta con scritto “Auschwitzland” : Selene Sticchi, nel 2017 candidata a sindaco di Budrio con la sua lista Aurora Italiana, si è presentata alla commemorazione della Marcia su Roma svoltasi oggi a Predappio, paese natale di Benito Mussolini, indossando una maglietta con la scritta "Auschwitzland" che, sulla falsa riga di Disneyland, con lo stesso font, accostava il celebre parco divertimenti della Disney al campo di concentramento di Auschwitz dove vennero deportati e uccisi ...

Predappio - manifestante con la scritta “Auschwitzland” sulla Maglietta. “È solo humor nero” : “Ma dai, è humor nero. In giro, su Facebook soprattutto, ci sono i compagni che fanno le caricature del Duce a testa in giù. Bene, questa maglietta è la stessa cosa. E non è la prima volta che me la metto. Anzi, ci vado anche in giro per lavoro, mica solo quando faccio i cortei“. Oggi Selene Ticchi è alla commemorazione della Marcia su Roma a Predappio, dove è nato Benito Mussolini. Il dress code è nero per tutti ma la stampa della ...

Senatore PD provoca Salvini - show in tv con la Maglietta : 'Sei solo un pistola' : Il Senatore del PD non le manda a dire al vicepremier Salvini: con uno slogan impresso sulla maglietta indossata durante il collegamento tv con SkyTg24, Davide Faraone ha voluto esprimere in maniera colorita la sua opinione sul decreto sicurezza targato Lega, aprendo una spinosa polemica a distanza con il segretario nazionale del Carroccio. L'argomento in discussione era, come la stessa t-shirt lasciava intendere, l'uso delle armi in casa per ...

Matteo Salvini - la buffonata del senatore piddino Faraone : in tv con la Maglietta di insulti al leghista : Il senatore del Pd Davide Faraone si è presentato in televisione con una maglietta che insulta il segretario della Lega: ' Salvini , sei solo un pistola '. Il piddino protesta per la riforma della ...