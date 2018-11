Gestione San Siro | Gravina | “Accordo Inter-Milan? Infrastrutture cruciali per sviluppo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L’accordo traper ladello stadio Sanè importante. Ne è convinto il presidente della Figc, Gabriele, che a margine del terzo “Forum Sport & Business” organizzato da Il Sole 24 Ore, ha detto: “Credo che ogni forma di collaborazione sia il modo migliore per poter crescere in questo settore. Oggi siamo tutti impegnati in questa rivoluzione e l’aspetto delleè uno dei nodiper sviluppare il calcio italiano“. “Non possiamo pensare di poter valorizzare un brand, far aggregare tantissimi tifosi in strutture poco accoglienti – ha aggiunto-. Quindi massimo impegno da parte di tutti: la Federazione svolgerà un ruolo centrale nel promuovere e studiare tutte le opportunità e le occasioni per dare un supporto alle società per trovare la giusta dimensione di accoglienza ...