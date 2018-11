Da Roma no ai fondi per il raddoppio della Andora-Finale | Toti Dall' Europa arrivano

Le anticipazioni per 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti dell'11 novembre : l'approfondimento - sull'assoluzione della sindaca Romana Virginia ... : Le anticipazioni per 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, che condurrà oggi domenica 11 novembre, l'ottava puntata : l'approfondimento, sull'assoluzione della sindaca capitolina Virginia Raggi. I ...

La truffa delle residenze per i fondi di Amatrice : inchiesta su 200 Romani : False residenze dei romani ad Amatrice per ottenere i fondi destinati ai terremotati. Arrivati e già notificati i primi 'avvisi di conclusione delle indagini' per i reati di truffa e falso finalizzato ...

Raggi : Tria toglie fondi?Danno ai Romani : 22.43 "Nell'attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati alla cura e alle strade di Roma Così in tv il sindaco Raggi. "Se Tria continua in questa direzione non fa un torto a Raggi, ma a Roma e a tutti i romani.Mi batterò in parlamento perché questi fondi vengano mantenuti. Erano 60 milioni per il triennio. Alla fine si dice sempre tutti vogliono bene a Roma, sembra che siano sempre pronti ad aiutarla, poi ...

Raggi : "Sono arrabbiata - Tria non tolga fondi a Roma" : " Spero che ci ripensi e lavorerò per questo". Una Virginia Raggi, alquanto "arrabbiata", si rivolge così nei confronti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, reo di aver tolto 180 milioni di euro destinati a Roma."Penso che se Tria continua in questa direzione non faccia un torto a Virginia Raggi, ma a Roma e a tutti i romani", dice il sindaco della Capitale Raggiunta dai microfoni di "W l'Italia - Oggi e domani", il programma di ...

Raggi arrabbiata con Tria : "Taglia i fondi per Roma" : "Nell'attuale manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura di Roma e a, come dire, alle strade di Roma. E aggiungo: Penso che se Tria continua in questa direzione non faccia un torto a Virginia Raggi, ma a Roma e a tutti i romani". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a "W l'Italia - Oggi e domani", il programma condotto da Gerardo Greco su Rete 4."Mi batterò in parlamento perché ...

Ecco la Manovra : tutte le misure. Pensioni d'oro in stand by - niente fondi per le buche di Roma : Pensioni d'oro in stand by, niente soldi per le buche di Roma, arriva la centrale investimenti mentre è giallo sui fondi famiglia. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure ...

Roma - case popolari di Tor Bella Monaca invase dalle blatte : “Non ci sono i fondi per la disinfestazione” : Invasi dalle blatte e impegnati in una lotta a colpi di disinfestazione, stracci intrisi di aceto, zucchero per attirare gli insetti e “casette” per imprigionarli. È quello che sta accadendo da agosto ad alcuni appartamenti nelle palazzine Erp – le case popolari – R8 di Tor Bella Monaca, quartiere periferico a est di Roma. “Non me ne parlare, non ci dormivo la notte per paura di trovarmele addosso!”, dice Jolanda. Ha 95 anni e qui ...

STADIO DELLA Roma - INDAGATO TESORIERE PD BONIFAZI “FONDI ILLECITI”/ Ultime notizie - denaro anche alla Lega : Pd, TESORIERE BONIFAZI INDAGATO per finanziamento illecito. Ultime notizie, coinvolto Parnasi, Luigi Di Maio: "Necessaria la nostra legge per la trasparenza"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:49:00 GMT)

A Oriolo Romano i sapori e i profumi inconfondibili dei funghi porcini : Al contempo, sui banchi del mercatino, i visitatori potranno scoprire tanti prodotti a chilometro zero provenienti dalle aziende del territorio, oppure assistere agli spettacoli musicali dal vivo, ...

La corazzata Roma a 1000 metri di profondità : lo spettacolare video della nave da battaglia affondata dai tedeschi nel ’43 : Nella Seconda guerra mondiale era il meglio a disposizione della Regia Marina. Varata nel ’40 ed entrata in servizio due anni dopo, la nave da battaglia Roma venne affondata dai bombardieri tedeschi nel 1943 mentre era diretta verso le coste sarde. Nel 2012 la Marina Militare ha rinvenuto il relitto dopo decenni di ricerche a circa 16 miglia dal Golfo dell’Asinara. La stessa Marina ha diffuso delle immagini inedite e spettacolari di ...