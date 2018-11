Tennis | ATP Finals 2018 | Federer obbligato a vincere contro Thiem Nishikori e Anderson

Tennis - ATP Finals Londra 2018 : Djokovic dominante con Isner - Zverev a fatica su Cilic : A Londra oggi nel corso delle ATP Finals toccava al gruppo “Guga Kuerten” scendere in campo per le sfide che segnavano l’inizio del round robin anche per gli ultimi quattro Tennisti qualificati per il torneo inglese. Il serbo Novak Djokovic domina lo statunitense John Isner, mentre il tedesco Alexander Zverev ricorre a due tie break per avere ragione del croato Marin Cilic. Basta un’ora ed un quarto al serbo Novak ...

ATP Finals – Esordio ok per Alexander Zverev : il Tennista tedesco supera Cilic dopo due tie-break : Esordio positivo per Alexander Zverev nelle ATP Finals: il tennista tedesco batte Cilic dopo due tie-break dopo le prime partite del Gruppo B, giocate nella giornata di ieri, che hanno visto i trionfi di Anderson su Thiem e Nishikori su Federer, quest’oggi tocca al Gruppo scendere in campo. Sul cemento delle ATP Finals di Londra, apre le danze Alexander Zverev, vittorioso in poco più di due ore su Marin Cilic. Il tennista tedesco, ...

Tennis - Ranking ATP (12 novembre 2018) : classifica immobile in attesa delle Finals. Fabio Fognini numero 13 : La quiete prima della tempesta: immobile la top ten mondiale del Tennis maschile prime della ATP Finals. A Londra mancano l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro, mentre gli altri otto ci sono tutti. Tanti i punti in palio, qualche scambio di posizione ci sarà sicuramente, ma il serbo Novak Djokovic ha la certezza di chiudere in testa il 2018. Top 10 ATP (Ranking al 12.11.2018) 1 Novak Djokovic (Serbia) 8045 2 ...

Tennis - ATP Finals 2018 : la seconda giornata. Djokovic al debutto contro Isner - Zverev-Cilic con prospettiva semifinale : Mandata in archivio la prima giornata delle ATP Finals con la sorpresa legata alla sconfitta di Roger Federer per mano di Kei Nishikori, è tempo di pensare al secondo giorno di partite, quello che vede in campo il gruppo avente il nome di Gustavo “Guga” Kuerten, che pur essendo stato tra i più grandi terraioli di sempre ha saputo farsi valere anche sulle superfici veloci, come dimostra la vittoria del 2000 in questo torneo. Fa il suo ...

Tennis - Atp Finals 2018 : il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv : Seconda giornata delle ATP Finals 2018 in arrivo alla O2 Arena di Londra. Sono attese nuove emozioni, dopo quelle della prima giornata, che ha visto la sconfitta di Roger Federer contro Kei Nishikori, pronosticata davvero da pochi anche alla luce dei recenti miglioramenti dello svizzero. Novak Djokovic fa il suo debutto oggi, al cospetto di John Isner, ma il match più interessante non è il suo: alle 15, infatti, c’è la partita che, con ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Nishikori sorprende Federer all’esordio - Anderson supera Thiem : Prima giornata delle ATP Finals 2018, prima sorpresa di un certo livello: Kei Nishikori batte Roger Federer nel match serale, costringendo lo svizzero a doversi rimettere velocemente in carreggiata tra due giorni. Nell’altro incontro del gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, Kevin Anderson ha superato, pur con un secondo set lungo, Dominic Thiem. KEVIN Anderson B. DOMINIC Thiem 6-3 7-6 (10) Esordio vincente per il sudafricano ...

Tennis - Atp Finals : a Londra Federer insegue il 100° trionfo : La caccia al 100° titolo in carriera comincia oggi: Roger Federer sarà in Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA campo stasera alle 21sul veloce indoor per il secondo singolare dell'Atp World Tour ...

Quanto vince il Tennista che conquista le Atp Finals Londra 2018 : Al contrario, Djokovic , il tennista serbo campione mondiale, vedrebbe un cambiamento come positivo: 'Dopo dieci anni, è giusto portare il tennis da qualche altra parte del mondo per una maggiore ...

Tennis - ATP Finals 2018 : a Londra si comincia con Anderson-Thiem - Federer di sera contro Nishikori : L’ultimo torneo dell’anno è arrivato: cominciano oggi alla O2 Arena di Londra le ATP Finals 2018, sponsorizzate dalla giapponese Nitto. L’ultimo vincitore, Grigor Dimitrov, non si è qualificato per questa edizione: il bulgaro, pertanto non potrà difendere il titolo conquistato contro David Goffin in tre set (e anche il belga quest’anno è assente). Quest’oggi scende in campo il gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, ...

Tennis - ATP Finals 2018 : il programma di oggi (11 novembre). Orari delle partite e come vederle in tv : oggi si comincia e prendono il via le Atp World Tour Finals 2018 (veloce indoor, montepremi 8 milioni di dollari), che avranno luogo alla “O2 Arena” di Londra, sede dell’evento dal 2009 e almeno fino al 2020 Il day-1 sarà riservata agli incontri del gruppo “Lleyton Hewitt” con il sudafricano, numero 6 del ranking, Kevin Anderson che se la vedrà contro l’austriaco Dominic Thiem (n.8 ATP): per il gigante di Johannesburg si tratta ...

Tennis : Torino ufficializza la candidatura ad ospitare le ATP Finals nel 2021 : E’ ufficiale: la Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con il Coni e grazie all’appoggio di Governo, Comune di Torino e Regione Piemonte ha presentato ufficialmente la candidatura del capoluogo piemontese, che ha indicato come impianto per le partite il Pala Alpitour. Una presa di posizione decisa quella della città della Mole Antonelliana che mette nel mirino un evento di tale importanza per il Tennis mondiale. Il 14 ...

Tennis - Torino vuole le Atp Finals : ... il Comune e la Regione che ci mettono in condizione di poter concorrere per portare in Italia la competizione più importante al mondo del Tennis maschile".

Tennis - Torino si candida a ospitare le Atp Finals dal 2021 : ... il Comune e la Regione che ci mettono in condizione di poter concorrere per portare in Italia la competizione più importante al mondo del Tennis maschile'. Per la sindaca, Chiara Appendino , '...