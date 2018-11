Su La5 arriva HAIRMASTER | il parrucchiere è protagonista dal 14 novembre

tvsoap

: Arriva Hairmaster su La5 con il guru del capello Rossano Ferretti @QuiMediaset_it - AndreaAAmato : Arriva Hairmaster su La5 con il guru del capello Rossano Ferretti @QuiMediaset_it - tvzoomitalia : Arriva Hairmaster su La5 con il guru del capello Rossano Ferretti @QuiMediaset_it -

(Di martedì 13 novembre 2018) Un nuovo programma al femminile per La5, che mette al centro della scena la figura del. Ecco il comunicato stampa Mediaset:è il nuovo format di LA5 al via da mercoledì 14, con quattro appuntamenti in seconda serata. Il programma celebra la figura del, creatore di immagine e primo consulente di bellezza di tutte le donne. Volto dell’hair talent, il Maestro dell’hairstyle Rossano Ferretti (tra le sue clienti, celebs come Kate Middleton, Lady Gaga, Jennifer Lawrence, Reese Witherspoon, Anna Wintour, Salma Hayek, Angelina Jolie, Al Pacino). Al centro di ogni puntata della rete tematica Mediaset diretta da Marco Costa, alcuni saloni di bellezza presenti in diverse zone del Paese: ognuno di loro si sfida per il titolo di «» della zona. Il viaggio di «» attraverso l’Italia si snoda quindi tra metropoli e perle della nostra ...