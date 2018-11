Conte | ' Questo governo è per la libertà di stampa Non temete'

Conte : "Manovra sarà espansiva - fiducia confronto Ue. Italia rallenta? Non per colpa questo governo" : La nostra rivoluzione è appena iniziata", dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera, convinto "che la ricetta per la nostra economia debba essere responsabile sì, ma ...

Conte : non faremo Italexit - per questo lo spread non andrà a 400 : Roma, 23 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non crede che lo spread fra i titoli pubblici italiani e tedeschi arriverà a quota 400 punti. 'Ho la prova - ha detto in una ...

Conte : “ Questo Governo durerà! Di Maio : “Ora nuovo gruppo Ue” : Conte: “ Questo Governo durerà! Di Maio: “Ora nuovo gruppo Ue” Il debutto di Giuseppe Conte, il lancio di un nuovo progetto per l’Europa a firma Luigi Di Maio e il ritorno di Beppe Grillo che entra con una “manina finta” e parla “di riforma dei poteri del capo dello Stato”. La due giorni di Italia 5 stelle si è chiusa al Circo Massimo di Roma con la benedizione dei leader vecchi e nuovi: un tagliando per il Movimento di Governo che ora più che ...

Star Wars Battlefront 2 : ecco i Contenuti che saranno pubblicati da questo ottobre a febbraio 2019 : Ad agosto, EA ha pubblicato la lista dei contenuti che il suo Star Wars: Battlefront 2 avrebbe ricevuto in futuro, oggi la compagnia ha aggiornato tale lista fino a febbraio 2019.Come riporta Gamingbolt, questo mese verrà inserito il Generale Grievous con delle skin alternative che potranno essere acquistate con i cristalli o con i crediti. Sarà anche disponibile lo Starfighter N1 per la modalità Hero Starfighters. Oltre questo, saranno ...

Conte : Questo è un governo che ha messo gli 'ultimi' al centro delle proprie politiche : Con il governo del Cambiamento abbiamo ridato protagonismo e credibilità all'Italia in Europa e nel mondo. L'amicizia con gli Usa e con Trump, i vertici dei Consigli europei. A ottobre mi recherò a ...

Conte : "Questo governo ha Genova nel cuore - tornerò per inaugurare il ponte" : "Voglio tornare presto, ma veramente presto, per inaugurare il ponte. Lo voglio vedere più bello di prima. Questo governo a Genova nel cuore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...