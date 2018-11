Uniti solo dalla porta in faccia a Bruxelles

huffingtonpost

: Nel Governo è guerra tra ministri. Giulia #Bongiorno gela il guardasigilli #Bonafede sul blocco della prescrizione… - pinapic : Nel Governo è guerra tra ministri. Giulia #Bongiorno gela il guardasigilli #Bonafede sul blocco della prescrizione… - kitgiov : @BenedettaFrucci @NazarioPagano In questo senso considerati i social di riferimento sono gli Stati Uniti a decidere… - brupaoloni : @EugenioCardi @BaliaLuigi Forse è ora che si rassegnino all’idea che Il PD di oggi non può essere un solo partito?… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Risposta last minute. D'altronde il governo l'aveva detto, e si appresta a farlo. La risposta all'Europa sulla bocciatura della manovra arriverà in un Consiglio dei ministri fissato per la sera dell'ultimo giorno utile. Si sono presi tutto il tempo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per sbattere inagli euroburocrati ladella trattativa.Una lettera-fotocopia rispetto al Documento programmatico di bilancio già inviato - e rispedito al mittente - non potrà esserlo. Perché la temperatura dei rapporti tra Roma eè già bollente e ricopiare, passaggio dopo passaggio, i numeri e le considerazioni già note avrebbe l'effetto della presa in giro. Effetto, questo, che andrebbe ad accelerare l'avvio della procedura d'infrazione. Una reazione a catena dagli effetti alquanto devastanti perché i tempi della deflagrazione si ...