Il 1° e il 16 dicembre nascono due ' nuove sinistre' in vista delle Europee

Pensioni quota 100 : uscita 1° aprile 2019 per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 : La pensione anticipata a quota 100 scattera' gia' a partire dalla fine del 2018: si potra' lasciare il lavoro in aprile per i lavoratori in uscita che maturino i requisiti entro il prossimo 31 dicembre. Ad anticipare alcuni dettagli tecnici delle nuove Pensioni a quota 100 è il quotidiano Repubblica che descrive i requisiti da maturare, sommando l'eta' di 62 anni e i contributi versati pari ad almeno 38 anni, per poter accedere alla nuova ...