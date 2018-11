Francesco Arca e Irene Capuano | all' asilo con la figlia Maria Sole mentre Brando dorme

Francesco Arca inviato dell’Isola dei Famosi? La sua risposta : L’Isola dei Famosi: Francesco Arca inviato? Parla lui Durante le ultime ore era stata lanciata da Chi e poi era successivamente circolata a macchia d’olio sul web la notizia sul possibile sbarco di Francesco Arca all’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, non sarebbe stato un semplice naufrago della nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi, ma avrebbe ricoperto un ruolo di tutto rispetto: ...

Rapallo - il recupero di un’imbarcazione incagliata alla foce del fiume San Francesco : La Liguria ancora alle prese con il maltempo. Intanto i sommozzatori e i soccorritori acquatici dei Vigili del fuoco hanno recuperato ieri pomeriggio un’imbarcazione che ostruiva la foce del fiume San Francesco a Rapallo. Dopo aver provveduto a mettere alcune panne per contenere la fuoriuscita di eventuali liquidi inquinanti, hanno proceduto alla messa in sicurezza. L'articolo Rapallo, il recupero di un’imbarcazione incagliata ...

Isola dei Famosi 2019 - Francesco Arca sarà l'inviato? : Il 2019 è (quasi) alle porte e l'anno nuovo, per quanto riguarda i reality show, significa sostanzialmente una cosa ossia che il Grande Fratello Vip lascerà il posto alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi.Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, come ormai di consueto, tornerà in onda il prossimo inverno. I primi rumors riguardanti i possibili concorrenti della nuova edizione stanno già circolando: per ora, si è parlato ...

Isola dei Famosi : Francesco Arca nuovo inviato? L’indiscrezione : Isola dei Famosi, sarà Francesco Arca il prossimo inviato? L’indiscrezione del settimanale Chi Manca ancora diverso tempo alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, proprio per questo, oggi molte sono ancora le cose in fase di definizione. Confermata Alessia Marcuzzi alla conduzione, per esempio, ci sarebbe da capire chi il prossimo anno prenderà […] L'articolo Isola dei Famosi: Francesco Arca nuovo inviato? ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia sbarca a Sepang per il match point iridato : +36 punti. Questo è il cospicuo margine di vantaggio con il quale Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta al via del fine settimana del Gran Premio di Malesia 2018 di Moto2. Il portacolori del team Sky Racing VR46 è consapevole di avere a disposizione un fondamentale match point potendo gestire (come successo in Australia) il suo ampio vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira. Mancano solamente due gare alla fine del campionato, per ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Francesco Bagnaia vuole sfruttare il momento e sbarca a Phillip Island per chiudere i conti : Francesco “Pecco” Bagnaia non si vuole più fermare. Il pilota nato a Torino sbarca a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2018 della Moto2 con un bottino di ben 37 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il portoghese Miguel Oliveira. L’alfiere del team Sky Racing VR46 sta dominando questo ultimo scorcio di stagione e non ha la minima intenzione di voltarsi indietro. La vittoria di Motegi, anche se ...

Francesco Arca : i pregiudizi dopo Uomini e Donne e la scelta di cambiare vita : Francesco Arca, da tronista ad attore di successo: “dopo Uomini e Donne ho fatto fatica” Il Francesco Arca che conosciamo oggi è sicuramente molto diverso e più maturo rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel 2005 a Uomini e Donne. Oggi, infatti, il bel toscano è diventato un attore di successo molto amato dal pubblico […] L'articolo Francesco Arca: i pregiudizi dopo Uomini e Donne e la scelta di cambiare vita proviene da ...

Francesco Arca - il retroscena sull'ex Laura Chiatti : "Per Irene all'inizio è stato strano" : I due hanno avuto un'importante relazione, finita nel 2009, ma oggi sono legati da una splendida amicizia

Francesco Arca : "Io - Irene Capuano - Laura Chiatti - Marco Bocci ci vogliamo bene" : Francesco Arca, per la prima volta, intervistato dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha rivelato perché, nel lontano 2005, all'apice del successo grazie ad 'Uomini e Donne' ha deciso di lasciare Milano per ritornare nella propria Siena, e senza non poche difficoltà, si è messo a studiare seriamente per affermarsi nel mondo dello spettacolo: Ho pagato lo scotto di aver cambiato percorso, ho fatto molta più fatica per ...

La vita promessa/ Video ultima puntata Rai : Francesco Arca - “tutto è finito come in un sogno" : La vita promessa, anticipazioni ultima puntata 1° ottobre, Raiuno: resa dei conti tra Carmela e Vincenzo, Rosa e Michele amanti. come andrà a finire? (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:24:00 GMT)

Francesco Arca e la ex Laura Chiatti : ‘Ecco come siamo diventati amici’ : A volte due ex fidanzati possono rimanere amici, con buona pace dei rispettivi partner. È quel che è accaduto a Francesco Arca e Laura Chiatti, ieri coppia di innamorati e oggi cari amici. Arca è legato a Irene Capuano, madre dei suoi due figli Maria Sole e Brando, che però era inizialmente stranita da questo legame tra il suo uomo e la Chiatti, oggi moglie di Marco Bocci. Intervistato da Silhouette l’attore spiega: All’inizio Irene ...

Francesco Arca amico dell’ex Laura Chiatti : la reazione della compagna Irene : Laura Chiatti e Francesco Arca sono amici: il pensiero di Irene Capuano Ormai non è una novità: Francesco Arca e Laura Chiatti sono in ottimi rapporti. Dopo essere stati fidanzati dal 2007 al 2009 i due sono diventati grandi amici. Tanto che ora escono con i rispettivi compagni – Irene Capuano e Marco Bocci – […] L'articolo Francesco Arca amico dell’ex Laura Chiatti: la reazione della compagna Irene proviene da Gossip e ...

Papa Francesco preoccupato : 'La barca di Pietro è squassata da venti contrari per la pedofilia' : Papa Francesco sta lanciando appelli a tutti i fedeli del mondo a pregare per superare le divisioni nella Chiesa e per combattere più decisamente la piaga della pedofilia. Ma l'unità nella Chiesa al ...

Francesco Arca/ “Spanò è una persona primordiale” (La vita promessa) : Francesco Arca, il modello ed ex tronista continua la sua avventura da attore di fiction italiane. Dopo la fiction Sacrificio d'Amore l'attore è approdato su Rai 1 con La vita promessa.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:34:00 GMT)