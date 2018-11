Unigram si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile

Unigram si aggiorna : invia file tramite Drag and Drop e altre novità : Unigram, l’ottimo client unofficial di Telegram, si è aggiornato da poco per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo la possibilità inviare i file tramite Drag and Drop e altre novità. Changelog Ascolta i messaggi vocali e video in modalità 2X se sei di fretta. Seleziona i messaggi più velocemente cliccando il tasto sinistro del mouse e trascinando la freccia sui messaggi che si desidera selezionare. invia rapidamente i file a ...