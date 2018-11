Snowboardcross | Italia in raduno a Cervinia Tutti gli azzurri convocati | c’è Michela

oasport

(Di sabato 10 novembre 2018) L'dellovola sulle nevi diper unche comincerà domenica 11 novembre, il DT Cesare Pisoni ha convocatogli atleti di Coppa del Mondo e Coppa Europa per preparare al meglio la stagione che comincerà il 15 dicembre con la tappa di Montafon (Austria). Ci sarà ancheMoioli che è tornata alla grande dopo l'operazione, la Campionessa Olimpica sarà protagonista insieme a tutte le compagne fino a venerdì 16 novembre. Questi gliper il. Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Emanuel Perathoner, Fabio Cordi, Tommaso leoni, Raffaella Brutto, Francesca Gallina,Moioli e Sofia Belingheri.