Loretta Goggi in lacrime a Tale e quale show

Tale e quale show - Loretta Goggi in lacrime : Alessandra Drusian la imita e lei non contiene l'emozione : Momento di grande commozione quello avvenuto ieri, venerdì 9 novembre, durante la puntata di Tale e quale show . Nel momento dell'esibizione di Alessandra Drusian , che ha imitato proprio la giurata ...

Tale e Quale Show - Alessandra Drusian imita Loretta Goggi e lei si commuove : La giudice del programma si è commossa rivedendo "se stessa" interprete di un brano che era la canzone sua e del compianto...

Loretta Goggi in lacrime per l’imitazione di Alessandra Drusian a Tale e Quale : Momento di commozione a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del programma di Rai Uno si è emozionata nell’assistere all’imitazione di Alessandra Drusian. La cantante dei Jalisse ha imitato proprio la Goggi. Nello specifico ha cantato il brano L’aria del sabato sera, pezzo anni Ottanta riproposto da Loretta nel 2010 a I migliori anni, altro show ideato e condotto da Carlo Conti. La performance ha colpito molto l’artista 68enne, che ha ...

Loretta Goggi : 'Non uscivo più di casa - solo mia sorella è riuscita a salvarmi dal buio : La giudice di Tale e quale show ricorda il marito scomparso nel 2011. E i momenti terribili che seguirono al distacco. Dei quali non aveva mai parlato prima, come fa ora con Oggi in esclusiva. Loretta Goggi si confida in esclusiva a Oggi. In una lunga intervista, nella quale ricorda anche i momenti più bui. Dai quali è riuscita a salvarla sua sorella… --«Mio marito mi diceva sempre: sei matta come un cavallo da corsa. E allora, quale modo ...

Tale e quale show - Loretta Goggi ridotta in lacrime : l'agguato in diretta - la fanno crollare : Ultima puntata piena di sorprese quella di ieri, venerdì 26 ottobre, di Tale e quale show . Una delle protagoniste è stata la giudice Loretta Goggi che ha ricevuto due regali speciali dal conduttore ...

MARIO ERMITO È FAUSTO LEALI/ Loretta Goggi : "Per te è stato un lavoro doppio" (Tale e Quale Show 2018) : MARIO ERMITO è FAUSTO LEALI nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018: l'attore è finito nel mirino di Francesco Monte all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:50:00 GMT)

ANDREA AGRESTI E' JON BON JOVI / Video - per Loretta Goggi è poco sexy (Tale e Quale Show 2018) : Nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, ANDREA AGRESTI veste i panni di Jon Bon JOVI. Riuscirà a scalare la classifica e assicurarsi un posto al torneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:01:00 GMT)

Loretta Goggi : "Molestie? Mai scatenato pensieri torbidi" : Loretta Goggi, amatissimo giudice di Tale e quale show 2018, assieme a Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, in un'intervista rilasciata a 'La verità', ha confessato di non aver ricevuto mai proposte indecenti nel corso della sua decennale carriera come showgirl a tutto tondo: Credo che molto dipenda da come una donna si pone. Non ero una fatalona, giocavo sull'ironia, non scatenavo certo pensieri torbidi. E non davo adito a fraintendimenti. ...

Loretta Goggi/ Fabio Fazio : “l’ho scoperto io poi mi ha snobbato” (Tale e Quale Show 2018) : Loretta Goggi racconta la sua carriera: gli inizi in Rai, la scoperta di Fabio Fazio "ma poi lui mi ha snobbato" fino all'esperienza nel varietà Tale e Quale Show(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Che tempo che fa - Fabio Fazio demolito da Loretta Goggi : 'Io lo ho scoperto - e lui...'. Aneddoto sconcertante : Loretta Goggi , giudice di Tale e quale Show , racconta alla Verità uno spiacevole Aneddoto su Fabio Fazio . 'Durante una conferenza stampa i giornalisti continuavano a dire che io sono un pilastro ...

Loretta Goggi : "Sono stata io a scoprire Fabio Fazio - ma lui poi mi ha snobbato. Gli inizi in Rai? Pensavano fossi una patata lessa" : Loretta Goggi è una delle grandi signore dello spettacolo italiano. Una carriera iniziata nel 1959 e mai interrotta. Attrice, cantante, imitatrice, conduttrice, la Goggi ha percorso magistralmente tutte le sfaccettature dello spettacolo. Oggi, a 68 anni, 60 dei quali trascorsi sul palcoscenico, fa un bilancio della sua carriera in un'intervista a La Verità.Ho sempre voluto incontrare il gradimento del pubblico, offrendogli il ...

Raimondo Todaro è John Travolta/ Video - Loretta Goggi : "Stavolta non hai stonato" (Tale e Quale Show 2018) : Video, Raimondo Todaro si prepara a vestire i panni di John Travolta, lo storico protagonista di Grease. A Tale e Quale Show le sorprese non finiscono mai!(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Tale e quale Show - Loretta Goggi e il dettaglio che non avevate notato : sconcerto in studio da Carlo Conti : È Loretta Goggi l'autentica star di Tale e quale Show di Carlo Conti . Oltre ai suoi giudizi sempre puntuali, ad attirare l'attenzione dei telespettatori è il suo nuovo look con capelli lunghissimi ...

Loretta Goggi - i capelli a Tale e Quale Show 2018 : tutti i segreti sulla sua acconciatura : Loretta Goggi capelli: avete notato la sua acconciatura a Tale e Quale Show 2018? La giudice del programma di Carlo Conti, in lacrime in diretta televisiva per ‘colpa’ della sorpresa che gli autori le hanno riservato in occasione del suo compleanno, si diverte ad assistere alle performance dei concorrenti di questa edizione. Da Vladimir Luxuria a Guendalina Tavassi, passando per Mario Ermito e tanti altri ancora, Loretta Goggi ...