LIVE Italia-Georgia rugby | Test Match in DIRETTA | 0-0 Gli azzurri per scacciare l’incubo

LIVE Italia-Georgia rugby - Test Match in DIRETTA : azzurri per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia, tra i Test Match autunnali: questa sera alle ore 15.00 toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una gara molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi ...

Rugby - ct Georgia : 'Con l'Italia match al LIVEllo del Sei Nazioni' : ROMA - ' Domani proveremo sempre a vincere e non semplicemente a competere. Ci stiamo preparando al meglio alla sfida contro l'Italia, conosciamo le nostre e le loro qualità, e siamo convinti di fare ...

LIVE Giorgio Petrosyan-Petchyindee in DIRETTA Streaming : l’italiano combatte per la corona One Championship : Giorgio Petrosyan va a caccia della gloria e vuole rimpinguare ulteriormente il suo palmares infinito. Il kickboxer italo-armeno affronterà il thailandese Sorgraw Petchyindee nel match che mette in palio la corona One Championship. Di seguito il LIVE Streaming di Petrosyan-Petchyindee. Foto: pagina Facebook Giorgio Petrosyan Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Oggi il ritorno della WWE in Italia : un grande LIVE Show a Bologna : CASALECCHIO DI RENO , BO, Le Superstar della WWE sono pronte a tornare in Italia con uno Show unico, che mixa sport e intrattenimento e combina l'azione di un match sul ring con spettacolo allo stato puro. La prima tappa del tour Italiano sarà il 9 novembre all'Unipolarena di Casalecchio di Reno , Bologna, . ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 9 novembre - Italia all'assalto nelle prove a squadre di kumite : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Nei centri diabetologici italiani un paziente su 2 accede al massimo LIVEllo di qualità delle cure : Cosa significa ricevere una diagnosi di diabete oggi in Italia? Che si tratti del tipo 1 o del tipo 2, un paziente che deve affrontare questa patologia e si rivolge alla rete di servizi diabetologici sul territorio nazionale, ha buone probabilità di ricevere le cure del miglior livello. A delineare il quadro, l’Associazione Medici Diabetologi che, in occasione del IX Convegno Nazionale di Fondazione AMD, presenta i suoi nuovi Annali: fotografia ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia cala gli assi Sara Cardin e Luigi Busà : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Altra giornata densa di incontri a Madrid, visto che oggi si completerà il quadro delle gare individuali con le eliminatorie e i ripescaggi delle restanti sei categorie di peso del kumite: -75 kg, -67 kg e -60 kg maschili e -61 kg, -55 kg e -50 kg femminili. Sarà una giornata molto importante per l’Italia visto che sul tatami spagnolo ...

Italia illiberale? Di Maio a Moscovici : ‘Quando Francia al nostro LIVEllo faccia squillo’ : L’Italia non è un Paese illiberale e quando la Francia arrivera' al nostro livello Pierre Moscovici “ci può fare uno squillo”. Con queste parole nette ed ultimative il vicepremier Italiano, Luigi Di Maio [VIDEO], ha deciso di rispondere all’ennesimo attacco portato al governo gialloverde dal commissario europeo agli Affari Economici il quale, nel corso di una intervista radiofonica aveva parlato dell’Italia come di un “Paese illiberale”, ...

Napoli ed Inter super e non chiamatele imprese : le squadre italiane si confermano in grande spolvero ed al LIVEllo delle big europee - adesso la qualificazione è vicina grazie ad organizzazione - qualità e talento : E’ andata in scena una giornata clamorosa valida per la 4^ giornata di Champions League, due le squadre italiane in campo e che si sono avvicinate tantissimo alla qualificazione: Inter e Napoli. Partiamo dalla squadra di Carlo Ancelotti, gli azzurri hanno disputato una partita a tratti commovente contro una squadra che poteva sembrare superiore dal punto di vista tecnico ma che non l’ha dimostrato. Qualche giocata spettacolo ma ...

