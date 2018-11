L’esibizione fra Djokovic e Nadal in Arabia Saudita non si giocherà | ecco il motivo

sportfair

(Di sabato 10 novembre 2018) Il tanto discusso match d’esibizione fra Novake Rafa, previsto per il 22 dicembre in, non si farà: la motivazione l’ha spiegata lo stesso Nole alla vigilia delle ATP Finals Intervistato alla vigilia delle ATP Finals, Novakha svelato un importante novità per il futuro: la tanto discussa esibizione che lo avrebbe visto opposto a Rafa, in programma il 22 dicembrea a Jeddah,, non si. Il tennista serbo ha spiegato che l’unica motivazione per la quale la sfida non andrà in scena è l’infortunio che ha costrettoa saltare il finale di stagione. Inevitabile comunque pensare ai problemi legati alla situazione relativa alla morte di Jamal Khashoggi, giornalista oppositore del regime di Mohammed Bin Salman, morte durante un ‘interrogatorio finito male’. Il fatto di cronaca ha fatto ...