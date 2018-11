Fratelli d' Italia | Francesco Storace torna da Giorgia Meloni

Lega - Fratelli d'Italia e cattolici al Campidoglio per Asia Bibi : 'Ci aspettiamo che anche le altre istituzioni e i comuni prendano posizione, in difesa di tutti i Fratelli cristiani perseguitati nel mondo e in tal senso interverrò oggi in aula', ha detto il 7 ...

Manifestazione di Fratelli d'Italia davanti ad una stireria cinese di Montemurlo : Il deputato Giovanni Donzelli e il coordinatore regionale Francesco Torselli: Non possiamo accettare che in Toscana esistano zone in cui lo Stato si arrende e cessa di essere Stato, permettendo che ...

L'assessore del Pd fa la pubblicità ai Benetton - l'ira di Fratelli d'Italia : L'assessore di Scandicci , Firenze, Diye Ndiaye , del Pd , si è prestata per uno spot di Benetton con la fascia tricolore. 'Poi ci stupiamo che il Pd gli abbia regalato le Autostrade?', commenta ...

Stand di Fratelli d'Italia al Vomero contro l'invasione dei negozi cinesi : ... in un quartiere -il Vomero- che è emblema del commercio, principale economia cittadina, dove la desertificazione commerciale avanza a solo vantaggio di decine e decine di bazar cinesi'.

Tentata violenza in centro - Fratelli d'Italia : «Atto gravissimo. I cittadini devono poter circolare liberamente» : Leggi anche cronaca Tenta di stuprarla in un parcheggio in centro: picchiata la donna finisce in ospedale

Giorgia Meloni rassicura il governo : "I voti di Fratelli d'Italia a favore del decreto sicurezza non mancheranno" : "Voteremo il decreto perché sulla sicurezza e sulla lotta all'immigrazione incontrollata la destra c'è sempre, noi ci saremo sempre. I voti di FdI non mancheranno". Con queste parole la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha assicurato che i parlamentari del suo partito voteranno a favore del decreto sicurezza. "Ci sono state frizioni nella maggioranza, il Movimento 5 stelle è in difficoltà a votare il decreto sicurezza. ...

Salvini e l’arma Fratelli d’Italia : Roma. “Sai come lo chiamo io Salvini? Lo chiamo Er Bugia”, le dice ogni volta Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera, che la conosce da quando era ragazzina e ancora, quando può, tenta di proteggerla. E questo malgrado lei, Giorgia Meloni, sia ormai adulta e capace di proteggersi anche da so

Luigi Di Maio - lo scenario sulla scissione del M5s : 'I ribelli fanno entrare Fratelli d'Italia in maggioranza' : A furia di tirare la corda, i dissidenti del Movimento Cinque Stelle che minacciano di non votare il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini rischiano di rimanere alla porta. Come tradizione tra i ...

Dl Genova - bagarre in aula tra deputati Pd e Fratelli d’Italia. Scendono dai banchi e vengono quasi alle mani : Momenti di tensione in aula alla Camera dei deputati nel corso delle votazioni degli emendamenti sul decreto Genova. I deputati del Partito Democratico hanno avuto un diverbio acceso con i colleghi di Fratelli d’Italia. L'articolo Dl Genova, bagarre in aula tra deputati Pd e Fratelli d’Italia. Scendono dai banchi e vengono quasi alle mani proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fratelli d’Italia srotola un’enorme bandiera tricolore in Aula e scoppia la bagarre. Scontro con Fico : “Continuate e vi espello” : Bagarre alla Camera dei deputati dopo che il gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia ha srotolato in Aula il tricolore per ricordare la “fine del Risorgimento e l’inizio di quella che noi chiamiamo Patria”, in vista del centenario della fine della Grande Guerra. A richiamare i deputati è stato il presidente Roberto Fico, chiedendo ai commessi d’Aula di ritirare la bandiera, precisando che sarebbe stata ...

La voce della Politica Fratelli D'Italia pensa al Sud : Nel quarto mondo i treni vanno più veloci. Questo solo l'incipit di tutto quello che poi è stato detto non dai politici solamente, altrimenti qualcuno potrebbe sempre dire che chi fa opposizione deve ...

Legittima difesa a tutta velocità al Senato. Parte della legge votata da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Pd : “Resa dello Stato” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa va avanti ad altà velocità in Aula al Senato. L’assemblea ha già votato i primi articoli, in sostanza il cuore del testo. Il primo articolo è passato con 194 sì, 52 no e 4 astensioni, con i voti favorevoli anche di Forza Italia e Fratelli d’Italia: modifica l’articolo 52 del codice penale e stabilisce che nei casi di Legittima difesa domiciliare si considera “sempre” ...

Voto di scambio - via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. La sinistra e Libera : “Occasione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...