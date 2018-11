La Procura chiede 10 mesi per la sindaca Raggi

La Procura chiede di condannare la sindaca Raggi a 10 mesi : Dieci mesi di reclusione. Questa la richiesta della procura per la sindaca Virginia Raggi, imputata per falso nell'ambito del processo sulle nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio.La richiesta arriva al termine della requisitoria del pm Francesco Dall'Olio e del procuratore aggiunto Paolo Ielo durata poco più di un'ora e mezza. La sentenza è attesa per sabato.Raggi è imputata per aver ...

Casinò - la Procura chiede il fallimento Aosta - L'istanza del pm Ceccanti depositata oggi - mercoledì 7 novembre. Il Tribunale chiamato a ... : La Procura della Repubblica di Aosta ha chiesto, con un atto del pm Luca Ceccanti depositato oggi, mercoledì 7 novembre, il fallimento della 'Casinò de la Vallée' SpA. Le ragioni delL'istanza sono ...

Spagna - Procura chiede oltre 200 anni per leader catalani. Ora il governo è a rischio : Dodici condanne per ribellione, sette per malversazione di fondi pubblici e un totale di oltre 200 anni di carcere. Sono le pene chieste dalla procura generale spagnola per l’ex vicepresidente catalano Oriol Junqueras e altri cinque consiglieri del governo di Carles Puidgemont a un anno esatto dalla loro incarcerazione. Era il 2 novembre 2017 quando i leader indipendentisti venivano arrestati a seguito della dichiarazione unilaterale ...

El Chapo - a New York si apre il processo al “più grande narcoboss del mondo”. La Procura Usa chiederà l’ergastolo : Dopo due rinvii, lunedì 5 novembre si aprirà a New York il processo contro Joaquin Guzman Loera, meglio noto come El Chapo, il signore della droga ex-capo del cartello messicano di Sinaloa. Un giudizio che partirà tra imponenti misure di sicurezza, soprattutto per proteggere l’identità dei testimoni e dei 12 giurati, di cui si cercherà di garantire l’anonimato. Detenuto a Brooklyn, non è ancora chiaro se il boss durante il processo rimarrà lì ...

Milano - dopo multa insultò disabile : Procura chiede l'archiviazione : Aveva parcheggiato nel posto per disabili nel centro commerciale di Carugate , Milano, . dopo essere stato multato, aveva affisso un cartello di insulti prendendosela con "l'handiccappato" che aveva ...

Diciotti - Procura di Catania chiede l’archiviazione per Salvini : “Stop a sbarco scelta politica insindacabile dal giudice” : Il ritardo nello sbarco dalla nave Diciotti è “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro”. Così la procura di Catania motiva la richiesta di archiviazione del ministro ...

