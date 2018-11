Fotocamera sotto al display per Samsung Galaxy S10? Si | no | forse

Samsung brevetta uno smartphone con sensori e Fotocamera sotto al display : Samsung ha da poco brevettato il concept di uno smartphone con tutti i sensori, compreso quello della fotocamera, integrati sotto al display. L'articolo Samsung brevetta uno smartphone con sensori e fotocamera sotto al display proviene da TuttoAndroid.

L’Asus ZenFone 6 della riscossa : prime foto prototipi con Fotocamera sotto il display : Sarà l'Asus ZenFone 6 lo smartphone della riscossa per il produttore asiatico? I primi prototipi in foto comparsi in queste ore e pubblicati dalla fonte GizChina, ci indicano una vera e propria rivoluzione nel design della prossima ammiraglia rispetto a tutti i modelli precedenti. Vediamone alcuni tratti salienti, in particolar modo riferiti al display. Premessa doverosa: trattandosi di prototipi, anche discordanti tra loro, non possiamo dare ...

Al vaglio il OnePlus 6T : Fotocamera frontale e display sotto i riflettori : Non saltiamo un giorno senza raccontarvi dell'atteso OnePlus 6T, che potrebbe rappresentare una delle più grandi sorprese di questo ultimo scorcio del 2018. Il leaker Ishan Agarwal, nuovamente su Twitter, ha definitivamente chiuso il discorso delle specifiche tecniche, su cui ormai non si hanno più dubbi, indugiando in particolar modo sulla fotocamera frontale e sul display del prossimo top di gamma del brand cinese: sensore da 20MP con apertura ...

Addio Notch : Samsung nasconde Fotocamera e sensori sotto il display : Samsung non bada a spese e in ricerca e sviluppo e potrebbe arrivare prima di tutti nel nascondere fotocamera e sensori sotto il display per un design borderless estremo Notch al capolinea: Samsung nasconde fotocamera e sensori sotto il display La discutibilissima Notch, sebbene sia stata spinta nel mondo degli smartphone da Apple, icona di […]

