A Eicma 2018 i nuovi pneumatici Continental : Milano, 9 nov., AdnKronos, - Continental rilancia la sfida del binomio prestazioni-sicurezza presentando al Salone della Moto di Milano una nuova serie di pneumatici: ContiTrailAttack 3, cioè la terza ...

Milano - a Eicma 2018 non solo moto : successo per la flotta delle bici elettriche : Le ebike stanno rivoluzionando il mercato delle 2 ruote: da Atala, Ducati e Piaggio a Ktm, Whistle e Bosh una miriade di espositori

Eicma 2018 – Niu svela l’intera scuderia : la gamma di scooter elettrici smart [GALLERY] : svelata l’intera scuderia di NIU: per il suo terzo anniversario, NIU ritorna a EICMA 2018 con l’intera gamma di scooter elettrici smart NIU, il principale fornitore al mondo di soluzioni intelligenti per la mobilità urbana, presenta in occasione di EICMA 2018 – la più grande rassegna espositiva di veicoli a due ruote in Europa – la propria offerta al completo e comprensiva di prodotti mai presentati prima. Tutti i prodotti NIU ...

Moto : le 5 novità più interessanti di Eicma 2018 : L’Eicma 2018 è entrato nel vivo. I padiglioni della fiera milanese sono colmi di appassionati che potranno vivere ancora tre giorni di un grande spettacolo. Sono tante le novità presenti negli stand, a partire dalla supersportiva Ducati Panigale V4 R che è chiamata a riportare in Emilia il mondiale Superbike, oppure la Yamaha Ténéré che fa tornare attuale un concetto di Motocicletta che aveva spopolato negli anni Ottanta e nei primi ...

Tucano Urbano : il nuovo brand T.ur ad Eicma 2018 [INTERVISTA] : L'appuntamento milanese segna un momento importantissimo per questo marchio, visto che porta alla presentazione il nuovo brand 'T.ur' , dedicato al mondo dell'avventura. Ne abbiamo parlato con Diego ...

Harley Davidson LiveWire : elettrica e bellissima in mostra ad Eicma 2018 : Harley Davidson LiveWire è la prima motocicletta elettrica dello storico marchio di Milwaukee. Il prototipo è stato presentato a giugno del 2014 ed è quindi giunto il momento di vederla su strada, in vendita dal prossimo anno. Harley Davidson LiveWire: cambia tutto LiveWire cambia davvero tutto nella produzione dei modelli Harley Davidson, da sempre caratterizzati da un rombo (qualcuno lo definisce rumore) forte e distinto che permette di ...

Eicma 2018 : Yamaha 3CT - lo scooter del futuro : È l’estetica che colpisce a prima vista guardando lo scooter Yamaha 3CT, grazie alle geometrie armoniose e il design molto curato, caratterizzato anche da un certo dinamismo. Sugli ampi spazi della carena, sia nel frontale che ai lati della sella, spiccano delle strisce in tinta, con motivi grafici dalla forma casuale, che danno un colpo d’occhio di tipo mimetico. Osservato attentamente da vicino, il 3CT concept sorprende anche per ...

Indian Motorcycle : a Eicma 2018 sbarca la FTR1200 con tanti nuovi accessori : Sulla versione Sport a farla da padrone è la fibra di carbonio, che compare sul parafango, sul coperchio del serbatoio e vicino alla sella. La collezione Tuor è caratterizzata da: una borsa a ...

Eicma 2018 : Yamaha Ténéré 700 - l’avventura è il suo mestiere : Per chi ha qualche capello grigio in testa e la passione per le moto, la Ténéré è un piccolo mito. Le sua genesi risale al lancio della XT500 nel 1976, una versatile monocilindrica 4 tempi che fu una delle moto più vendute alla fine degli anni Settanta. La sua capacità di affrontare ogni terreno e la affidabilità aprirono le strade dell’avventura a molti piloti, che la scelsero per partecipare alla prima Parigi–Dakar, vinta dal ...

Le moto elettriche di Eicma 2018 : L’edizione 2018 di Eicma, l’Esposizione internazionale ciclo, motociclo e accessori, dall’8 novembre aprirà ufficialmente i battenti e durerà fino a domenica 11 novembre a Fiera Milano-Rho. Noi di Wired siamo andati a fare un giro in anteprima per dare un’occhiata alle moto elettriche. L’elettrificazione ha infatti colpito in maniera importante anche questo settore e molte delle storiche case hanno portato ad ...

Eicma 2018 - Honda festeggia con le medie : Honda celebra la 'festa delle medie' a Eicma 2018: 5 nuove moto nella cilindrata tra 500 e 650, che ormai rappresenta la nuova gallina dalle uova d'oro del mercato motociclistico mondiale. La Honda ...

Eicma 2018 - lo sbarco BMW è in grande stile : La R1250 GS Adventure PIATTAFORMA 1250 - Il nuovo boxer con fasatura variabile da 136 CV adesso equipaggia anche la 1250 GS Adventure, la naked R 1250 R e la sport tourere R 1250 RS. Su tutti i ...

L'universo E-Bike protagonista a Eicma 2018 : ...come opportunit alle imprese e per gli appassionati e quest'anno occupa una superficie ancora pi grande rispetto alle edizioni precedenti a conferma del crescente interesse attorno a questo mondo".

Eicma 2018 : Ridemood - gli eventi "fuori salone" : Le tre torri firmate da Hadid , Isozaki e Libeskind hanno fatto da cornice a spettacoli, esibizioni, gare, ma anche ad attività di promozione della sicurezza stradale per i più piccoli coordinate dai ...